Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 29. mája (TASR) - Platnosť predkupného práva k pozemkom, na ktorých má vzniknúť priemyselný park Šurany Industrial Park, sa predĺži o jeden rok. Návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR v stredu schválila vláda. Pôvodná dvojročná lehota platnosti predkupného práva by uplynula 8. júna tohto roka. Vláda zároveň rozhodla o viazaní prostriedkov štátneho rozpočtu na túto investíciu v sume 54,5 milióna eur. https://etasr.sk/article/20747598Bratislava 29. mája (TASR) - Vláda SR schválila na svojom stredajšom rokovaní Akty Svetovej poštovej únie (SPÚ). Dodatkové protokoly prijala SPÚ na 4. mimoriadnom kongrese, ktorý sa uskutočnil v Saudskej Arábii ešte v októbri minulého roka. SR sa ako členský štát SPÚ schválením aktov stala zmluvnou stranou a prebrala na seba záväzky z nich vyplývajúce. https://etasr.sk/article/20747593Bratislava 29. mája (TASR) - Každý človek bez domova by mal mať možnosť za poskytnutia primeranej podpory v primeranom čase riešiť svoju situáciu, získať cenovo dostupné bývanie a začleniť sa do života. Vyplýva to z návrhu Akčného plánu na roky 2024 - 2026 k Národnej koncepcii prevencie a ukončovania bezdomovstva, ktorý v stredu schválila vláda. Predložil ho minister práce sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). https://etasr.sk/article/20747538Bratislava 28. mája (TASR) - Vzájomný obchod, kultúrne vzťahy, ale aj investície či spolupráca v oblasti vzdelávania so Saudskoarabským kráľovstvom by sa mohli v budúcnosti rozšíriť. Vyplýva to z návrhu Všeobecnej dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Saudskoarabského kráľovstva, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/20747473Upozornenie: Kliknutím na internetový odkaz alebo jeho skopírovaním do vyhľadávacieho okna prehliadač zobrazí celé znenie správy v novej klientskej zóne e-TASR. V prípade otázok kontaktujte obchod@tasr.sk