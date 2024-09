Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 4. septembra (TASR) - Na Slovensku by sa mal zaviesť nový systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS). Prvýkrát by sa do rozsahu jeho pôsobnosti mohli zahrnúť emisie z námornej dopravy. Cieľom je prispôsobiť systém na zníženie emisií do roku 2030. Vyplýva to z návrhu noviel zákonov o obchodovaní s emisnými kvótami a Environmentálnom fonde, ktoré vláda schválila v stredu. Zároveň navrhuje, aby ho parlament prijal v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 4. septembra (TASR) - Prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti sa na Slovensku priebežne plní. Týka sa to napríklad rozšírenia kapacít v ambulantných a komunitných pobytových zariadeniach, zjednotenia posudkovej činnosti či pripravovanej reformy v zmene financovania sociálnych služieb. Vyplýva to z vyhodnotenia plnenia opatrení a úloh Stratégie dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a vláda ho vzala v stredu na vedomie.Bratislava 4. septembra (TASR) - Slovensko by sa malo zamerať na prípravu dopravných projektov na dobudovanie infraštruktúry a logistických kapacít v prihraničnej oblasti s Ukrajinou financovaných z Nástroja na prepájanie Európy (CEF). SR bola v rámci tohto nástroja na roky 2021 - 2027 predbežne vyčlenená takzvaná národná obálka v sume 497 miliónov eur. Podľa informatívnej správy predloženej na rokovanie vlády tento nástroj ponúka najväčší potenciál na získanie finančných prostriedkov pre Slovensko. Vyplýva to z informatívneho materiálu, ktorý vzala vláda v stredu na vedomie.Bratislava 4. septembra (TASR) - Úlohou vlády na nasledujúce roky je zabezpečiť skvalitnenie inštitúcií a procesov verejnej politiky v oblasti cien. Prioritou na riešenie potravinovej dostupnosti, realizáciu cenovej kontroly a stabilizáciu cenového vývoja je reštrukturalizácia a posilnenie cenových orgánov. Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v návrhu Koncepcie cenovej politiky na roky 2024 až 2027, ktorý v stredu vláda vzala na vedomie.Bratislava 4. septembra (TASR) - Zo 139 naplánovaných aktivít, ktorých realizácia v roku 2023 mala zlepšiť podmienky a inklúziu Rómov, bolo splnených 17. Ďalších 95 pokračuje v realizácii, 18 je vo fáze prípravy a deväť aktivít sa neplnilo. Vyplýva to z monitorovacej správy plnenia Akčných plánov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, ktorú v stredu vzala vláda na vedomie.Bratislava 4. septembra (TASR) - Vláda chce v nasledujúcich rokoch zlepšiť rozvoj životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím. Zvýšiť by sa mala dostupnosť dopravných prostriedkov a celkovej dopravnej infraštruktúry pre osoby so zdravotným postihnutím, sprístupniť kultúra a umenie či zlepšiť zdravotná starostlivosť. Vyplýva to z návrhu správy o plnení opatrení z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2023, ktorú v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/21200636Upozornenie: Kliknutím na internetový odkaz alebo jeho skopírovaním do vyhľadávacieho okna prehliadač zobrazí celé znenie správy v novej klientskej zóne e-TASR. V prípade otázok kontaktujte obchod@tasr.sk