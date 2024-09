Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 18. septembra (TASR) - Väčšinu opatrení na ozdravenie verejných financií v budúcom roku zaradila vláda do jedného legislatívneho balíka. Návrh zákona, ktorým sa novelizujú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, schválila v stredu s pripomienkami. Parlamentu navrhla prerokovať právnu normu v skrátenom legislatívnom konaní. Rozpočtu by mal tento balík priniesť približne 2 miliardy eur. https://etasr.sk/article/21251069



Bratislava 18. septembra (TASR) - Sadzba dane z finančných transakcií bude od budúceho roku 0,40 %, kým pôvodný návrh bol na úrovni 0,35 %. Maximálny limit tejto dane bude 40 eur, zvýši sa z pôvodne navrhovaných 30 eur. Zdanenie výberov v hotovosti dosiahne 0,8 %, pôvodný návrh bol 0,7 %. Po rokovaní vlády o schválenom návrhu dane informoval minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Daň z finančných transakcií by mala zabezpečiť pre rozpočet okolo 700 miliónov eur. Vláda v stredu zároveň navrhla parlamentu prerokovať právnu normu v skrátenom legislatívnom konaní. https://etasr.sk/article/21250971



Bratislava 18. septembra (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR splnilo míľnik Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý bol zaradený do piatej žiadosti o platbu. V rámci míľnika Reforma verejnej osobnej dopravy mal rezort uviesť do účinnosti optimalizovaný grafikon železničnej dopravy. Míľnik sa podarilo naplniť ešte koncom roka 2023. Vyplýva to z informácie o plnení míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré boli zaradené do piatej žiadosti o platbu. Materiál v stredu vzala vláda na vedomie. https://etasr.sk/article/21250812



Bratislava 18. septembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR splnilo všetky míľniky v rámci piatej žiadosti o platbu z plánu obnovy. Vyplýva to z materiálu šéfa rezortu Richarda Rašiho (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/21250805



Bratislava 18. septembra (TASR) - Dosiahnutie cieľa plánu obnovy týkajúce sa majetkového vysporiadania sa so súkromnými vlastníkmi v národných parkoch (NP) je ohrozené. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR dosiaľ vykúpilo 340,9 hektára cez predkupné právo. Vyplýva to z Informácie o plnení míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú zaradené do piatej žiadosti o vyplatenie finančného príspevku v gescii MŽP. Materiál vzala v stredu vláda na vedomie. https://etasr.sk/article/21250791



Bratislava 18. septembra (TASR) - Dva z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR v gescii Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré sú zaradené do 5. žiadosti o vyplatenie finančného príspevku, sú splnené, ďalšie sa priebežne plnia. Najpomalšie prebieha vytváranie regionálnych poradenských centier pre vysokokvalifikovaných imigrantov. Splnenie ani jedného z míľnikov nie je ohrozené. Vyplýva to z informatívneho materiálu, ktorý predložil rezort vnútra na stredajšie rokovanie vlády. Kabinet zobral správu na vedomie. https://etasr.sk/article/21250784



Bratislava 18. septembra (TASR) - Ústredný riadiaci orgán nemocníc by mal na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR vzniknúť v októbri. Vyplýva to z informácie o plnení míľnikov a cieľov plánu obnovy zaradených do piatej žiadosti o platbu, ktorú rezort predložil na stredajšie rokovanie vlády. Potrebné míľniky sú podľa neho splnené. Kabinet zobral materiál na vedomie. https://etasr.sk/article/21250776



Bratislava 18. septembra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) spolu s Pamiatkovým úradom (PÚ) SR prijalo tri metodiky, ktoré prispejú k zvýšeniu transparentnosti a urýchleniu rozhodovacieho procesu pamiatkového úradu. Súčasne sa v rokoch 2022 a 2023 zrealizovala pasportizácia 1077 pamiatkových objektov vo vlastníctve štátu. V rámci informácie o úspešnom plnení míľnika Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR, ktorý je zaradený do 5. žiadosti o vyplatenie finančného príspevku, to v materiáli predloženom na vládu uviedol rezort kultúry. Informatívny materiál vzal kabinet na svojom stredajšom rokovaní na vedomie. https://etasr.sk/article/21250768



Bratislava 18. septembra (TASR) - V súvislosti s plánovaným predložením piatej žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR o úspešnom plnení stanovených míľnikov. Rezort predstavil Akčný plán pre vodík v súvislosti s podporou zelenej transformácie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zároveň informoval o uvedení Energetického dátového centra (EDC) do prevádzky a ukončení využívania uhlia v regióne hornej Nitry. Vyplýva to z informatívneho materiálu, ktorý v stredu vzala na vedomie vláda. https://etasr.sk/article/21250760



Bratislava 18. septembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR informovalo, že viaceré ciele a míľniky z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú zaradené do piatej žiadosti o vyplatenie finančného príspevku, sa priebežne plnia. Týka sa to financovania sociálnych a zdravotných služieb, zjednotenia posudkovej činnosti či vytvorenia jednotného systému dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenia infraštruktúry pre osem regionálnych pobočiek na Slovensku. Vyplýva to z informatívneho materiálu o plnení míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý predložilo MPSVR a vláda ho vzala v stredu na vedomie. https://etasr.sk/article/21250761



Bratislava 18. septembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR mešká s prípravou a rozvojom učiteľov na nové obsahy a formu výučby. V rámci implementácie plánu obnovy splnilo tri ciele a míľniky zo štyroch. Sú predmetom piatej žiadosti o vyplatenie finančného príspevku. Vyplýva to z materiálu, ktorý vláda v stredu vzala na vedomie. https://etasr.sk/article/21250752



Bratislava 18. septembra (TASR) - Väčšinu opatrení na ozdravenie verejných financií v budúcom roku zaradila vláda do jedného legislatívneho balíka. Návrh zákona, ktorým sa novelizujú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, schválila v stredu s pripomienkami. Rovnako s pripomienkami schválila aj návrh zákona o dani z finančných transakcií. Obidve právne normy navrhla parlamentu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. https://etasr.sk/article/21250736



Bratislava 18. septembra (TASR) - Za diaľničnú známku na 365 dní motoristi od budúceho roka zaplatia 90 eur. Zdražie aj jednodňová diaľničná známka, a to na sumu 8,10 eura. Návrh z dielne Ministerstva dopravy SR v stredu schválila vláda. Ide o jedno z konsolidačných opatrení. https://etasr.sk/article/21250611



Bratislava 18. septembra (TASR) - Vláda navrhuje vymenovať prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana do hodnosti generála. https://etasr.sk/article/21250585



Bratislava 18. septembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR nemusí v septembri predložiť návrhy na novelizáciu zákonov o sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom poistení. Rozhodla o tom v stredu vláda, keď schválila návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024. https://etasr.sk/article/21250557