Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 2. októbra (TASR) - Celková úroveň poskytovania dôveryhodných služieb by sa mala zvýšiť na národnej úrovni a taktiež v rámci európskeho spoločenstva. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, ktorý v stredu schválila vláda. Jedným z najdôležitejších doplnení sú ustanovenia o európskej peňaženke digitálnej identity, ktorá predstavuje harmonizovaný prostriedok elektronickej identifikácie pre fyzické a právnické osoby v celej Európskej únii (EÚ).Bratislava 2. októbra (TASR) - Stavy ošípaných boli na Slovensku k 31. augustu 2024 na úrovni 465.678 kusov (ks). Vyplýva to z informácie o aktuálnej situácii so šírením afrického moru ošípaných (AMO) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.Bratislava 2. októbra (TASR) - Na Slovensku sú v porovnaní so susednými štátmi nižšie ceny mäsa. Vyššie sú však ceny chleba, jabĺk a zemiakov. Vyplýva to zo septembrovej aktualizácie Analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu prerokovala a vzala na vedomie vláda.Bratislava 2. októbra (TASR) - K 30. júnu tohto roka sa podarilo splniť 31 % opatrení naplánovaných v akčnom pláne. Vyplýva to z informácie o stave implementácie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 z dielne vicepremiéra pre plán obnovy a eurofondy SR Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorú v stredu vláda zobrala na vedomie.Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovensko sa chce zapojiť do obnovy Ukrajiny modernizáciou diaľnic, výstavbou vlakového spojenia či zvýšením kapacít na hraničných priechodoch. Zapojením sa do jej obnovy získajú príležitosti najmä slovenské firmy v infraštruktúre a energetike. Vyplýva to z Rámca zapojenia Slovenskej republiky do obnovy Ukrajiny, ktorý predložil podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec a vláda ho v stredu schválila.Bratislava 2. októbra (TASR) - Medzi podmienky na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce by sa mala vrátiť najmenej päťročná prax. Vyplýva to z návrhu novely zákona o inšpekcii práce, nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR), ktorý vláda v stredu schválila. Novela spresňuje aj podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce.Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovenská republika zriadi národný register vesmírnych objektov. Zapisovať sa tam budú všetky vesmírne objekty, pre ktoré je SR vypúšťajúcim štátom a majú platné povolenie. Spravovať a prevádzkovať register bude Ministerstvo dopravy (MD) SR. Vyplýva to z návrhu zákona o regulácii vesmírnych aktivít, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 2. októbra (TASR) - Hospodárske subjekty čakajú z dôvodu implementácie euronariadenia o znižovaní odlesňovania nové povinnosti. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa vykonávajú opatrenia Európskej únie (EÚ) na zmiernenie globálneho odlesňovania, z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 2. októbra (TASR) - Poskytovanie podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch sa upraví. Vyplýva to z novely nariadenia vlády z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré v stredu schválil vládny kabinet. Účinnosť nariadenia vlády sa navrhuje na 15. októbra 2024.Bratislava 2. októbra (TASR) - Realizácia viacerých opatrení v oblasti práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (DPH), ako aj jeho opráv a úprav je hlavným cieľom návrhu novely zákona o DPH. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR v stredu schválila vláda.Bratislava 2. októbra (TASR) - Informačný systém Ministerstva financií (MF) SR by sa mal doplniť o webové sídlo slúžiace na porovnanie cien potravín predávajúcich v maloobchode. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cenách z dielne MF SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovensko poskytne záruky a v prípade potreby aj prostriedky vo výške päť miliónov eur Fondu Európskej únie (EÚ) pre Ukrajinu. Slovensko poskytne záruky a v prípade potreby aj prostriedky vo výške päť miliónov eur Fondu Európskej únie (EÚ) pre Ukrajinu. Súhlasila s tým v stredu vláda, keď schválila Dohodu o príspevku medzi Európskou investičnou bankou (EIB) a Slovenskou republikou aj Dohodu o záruke medzi pôvodnými ručiteľmi a priebežne pristupujúcimi ručiteľmi a EIB.Bratislava 2. októbra (TASR) - Kybernetická bezpečnosť prejde na Slovensku modernizáciou, čím sa zabezpečí jej vyššia úroveň. Zmeniť by sa mal prístup k identifikácii prevádzkovateľov základnej služby, spôsob hlásenia kybernetického bezpečnostného incidentu či odstrániť rozdiel medzi prevádzkovateľom základnej služby a poskytovateľom digitálnej služby. Vyplýva to z návrhu novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý predložil Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) a vláda ho v stredu schválila. Bratislava 2. októbra (TASR) - Modernizácia bratislavského prístavu bude zaradená medzi strategické investície. Na návrh Ministerstva dopravy (MD) SR to v stredu schválila vláda. Náklady na rekonštrukciu prístavu sa odhadujú na vyše 178 miliónov eur. S výstavbou by sa mohlo začať v marci budúceho roku, modernizácia by mala trvať päť rokov.