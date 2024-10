Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 15. októbra (TASR) - V Jelšave v okrese Revúca sa má vybudovať nová technológia centrálneho zásobovania teplom pre domácnosti. Ako palivo má poslúžiť biomasa. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má na zriadenie prevádzky vyčleniť 600.000 eur z Environmentálneho fondu. Návrh riešenia energetických potrieb obyvateľov v meste Jelšava zobrala vláda v utorok na vedomie.Bratislava 15. októbra (TASR) - Slovensko bude od roku 2025 prispievať do Medzinárodného vyšehradského fondu o 250.000 eur viac ako doteraz. Zvýšenie príspevku na 2.750.000 eur schválila v utorok vláda.Bratislava 15. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) očakáva v roku 2025 zdroje vo výške 16,028 miliardy eur, čo je oproti aktuálnemu roku zvýšenie o takmer 5 %. Príjmy poisťovne by mali dosiahnuť na budúci rok 15,094 miliardy eur, z toho príjmy z poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva 11,566 miliardy eur. Viac ako 934 miliónov eur získa SP z nevyčerpaných zdrojov minulých rokov. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2025 a rozpočtového výhľadu na roky 2026 až 2027, ktoré utorok schválila vláda.Bratislava 15. októbra (TASR) - Spoločnosť Mobis Slovakia, ktorá je dcérskou firmou kórejskej Hyundai Mobis, dostane na zriadenie novej prevádzky v Novákoch štátny investičný stimul 26,25 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Firma rozšíri výrobu o systémy elektrickej hnacej sústavy pre elektromobily a do roku 2028 plánuje v novej prevádzke zamestnať 281 ľudí. Vyplýva to z materiálu, ktorý v utorok schválila vláda.Bratislava 15. októbra (TASR) - Čistý zisk Eximbanky by mal v budúcom roku dosiahnuť 600.000 eur. Oproti očakávanej skutočnosti za rok 2024 by tak mal vzrásť o 50.000 eur alebo 9,1 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2025, ktorý v utorok schválila vláda. Súčasťou rozdelenia zisku bude aj návrh na odvod do štátneho rozpočtu v predpokladanej výške 250.000 eur.Bratislava 15. októbra (TASR) - Do roku 2028 by mal deficit slovenských verejných financií klesnúť k úrovni 2 % hrubého domáceho produktu (HDP), vďaka čomu by mal verejný dlh začať klesať. Na naplnenie tohto plánu je potrebné za štyri roky prijať konsolidačné opatrenia v objeme 4,4 % HDP alebo 7 miliárd eur. Vláda zatiaľ prijala opatrenia na prvý rok v čistom objeme 1,4 % HDP. Vyplýva to z Národného strednodobého fiškálno-štrukturálneho plánu SR na roky 2025 až 2028, ktorý v utorok schválila vláda a následne ho predkladá Európskej komisii (EK).Bratislava 15. októbra (TASR) - Deficit verejných financií má v budúcom roku klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), v roku 2026 na 3,7 % HDP a v roku 2027 na 3 % HDP. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, ktorý v utorok schválila vláda. Národnej rade (NR) SR musí predložiť návrh rozpočtu každý rok do 15. októbra, parlament o ňom zvyčajne rozhoduje na poslednej riadnej schôdzi na prelome novembra a decembra.Bratislava 15. októbra (TASR) - Lesné hospodárstvo SR vlani vykázalo hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 68,15 milióna eur. V medziročnom porovnaní bol nižší o 27,25 milióna eur, najmä pre výrazný rast nákladov pri porovnateľnom speňažení surového dreva. Vyplýva to z tzv. zelenej správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za rok 2023, ktorú v utorok prerokovala a schválila vláda. Poskytovatelia služieb v lesnom hospodárstve SR dosiahli podľa správy hospodársky výsledok 7,37 milióna eur a obhospodarovatelia lesa 60,78 milióna eur.Bratislava 15. októbra (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) by v roku 2025 mal skončiť hospodárenie s prebytkom na úrovni 6,28 milióna eur, v roku 2026 v hodnote 4,20 milióna eur a v roku 2027 vo výške 2,89 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu fondu z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v utorok prerokovala a schválila vláda.