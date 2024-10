Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 30. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce definitívne odstrániť vrakunskú skládku v Bratislave termickou desorpciou. Celý proces dekontaminácie má ekonomický aj ekologický význam. Vyplýva to z informácie o návrhu komplexného a definitívneho riešenia krízovej situácie spôsobenej starou environmentálnou záťažou, ktorú vláda vzala na vedomie. https://etasr.sk/article/21401299 Bratislava 30. októbra (TASR) - Platy sestier, pôrodných asistentiek, záchranárov a ďalších vybraných skupín zdravotníkov by mali v nasledujúcich dvoch rokoch rásť rovnako ako bolo plánované pred prijatím konsolidačných zmien. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti aj zákon o zdravotnom poistení. Ide o reakciu na požiadavky Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Vládny kabinet zároveň odobril skrátené legislatívne konanie. https://etasr.sk/article/21401339 Bratislava 30. októbra (TASR) - Spoločnosť BDR Thermea Košice dostane štátnu investičnú pomoc na podporu výroby tepelných čerpadiel a nádrží z nehrdzavejúcej ocele vo Vranove nad Topľou. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/21401509 Bratislava 30. októbra (TASR) - V budúcom roku sa v Bratislavskom kraji vyčistia vodné toky v celkovej dĺžke 34,65 kilometra. Vyplýva to z návrhu harmonogramu z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorý v stredu vzala vláda na vedomie. https://etasr.sk/article/21401265 Bratislava 30. októbra (TASR) - Kompetencie a agendu doterajšieho Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES) preberie Rada vlády SR pre národnostné menšiny. Vyplýva to zo štatútu rady, upravujúceho jej úlohy a pôsobnosť ako samostatného odborného a poradného orgánu vlády. Štatút rady schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní, schválením zároveň nadobudol účinnosť. https://etasr.sk/article/21401360 Bratislava 30. októbra (TASR) - Vláda chce v rámci Slovenského národného múzea (SNM) zriadiť Múzeum národného obrodenia. Pôvodne malo vzniknúť Múzeum slovenského vysťahovalectva. Dôvodom zmeny je problém s pozemkom. Zmenu uznesenia schválil kabinet na stredajšom zasadnutí. https://etasr.sk/article/21401365