Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 12. februára (TASR) - Spolufinancovanie podpôr farmárov hospodáriacich v oblastiach s obmedzeniami sa zvýši o 57 miliónov eur na 426,69 milióna eur. Vyplýva to z dôvodovej správy k materiálu Zvýšenie spolufinancovania zo štátneho rozpočtu intervencie 71.1 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami v rámci Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 až 2027 z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/21734051 Bratislava 12. februára (TASR) - Lehota na žiadosť o príspevok pre zariadenia sociálnych služieb sa predĺži. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Predkladateľom návrhu je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. https://etasr.sk/article/21734055 Bratislava 12. februára (TASR) - Limit verejných výdavkov Ministerstva dopravy (MD) SR sa zníži o 13.890.865 eur. Suma sa rozdelí na zvýšenie limitov pre obce, vyššie územné celky (VÚC), verejné vysoké školy a príspevkovú organizáciu obce. Vyplýva to z návrhu na úpravu limitu verejných výdavkov štátneho rozpočtu a ostatných subjektov verejnej správy na rok 2025, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/21734069 Bratislava 12. februára (TASR) - Spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE) musí dodávať elektrinu krachujúcej firme Bukocel v Hencovciach, i keď poruší podmienky na jej dodávku. Má sa tak zabrániť úniku nebezpečných látok a zabezpečenie kontinuity čistenia odpadových vôd z obce Nižný Hrabovec. Vyplýva to návrhu všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti a kvality dodávky elektriny, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/21734099 Bratislava 12. februára (TASR) - O funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie by sa mohli uchádzať záujemcovia aj z prostredia mimo justície, ktorí sú uznávanými osobnosťami v oblasti vzdelávania. Zvýšiť by sa mohli aj požiadavky a kvalifikačné kritériá na túto funkciu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Justičnej akadémii, ktorú v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/21734346