Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava/Vysoká nad Kysucou 19. marca (TASR) - Limit verejných výdavkov štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva dopravy (MD) SR vo výške takmer 298 miliónov eur rezort prenesie na svoje organizácie Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) a Železnice SR (ŽSR). Úpravu limitu verejných výdavkov štátneho rozpočtu v stredu na výjazdovom rokovaní schválila vláda.Bratislava/Vysoká nad Kysucou/Martin 19. marca (TASR) - Spoločnosť Helgeheim dostane na zriadenie prevádzkarne v Martine zameranej na výrobu vialkových farmaceutických produktov od štátu 4,2 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Firma by mala preinvestovať takmer 14,5 milióna eur a zamestnať do konca tohto roka 72 ľudí. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na návrh Ministerstva hospodárstva SR schválila na výjazdovom rokovaní vláda.Bratislava/Vysoká nad Kysucou 19. marca (TASR) - Do Plánu obnovy a odolnosti SR bude zaradená nová investícia, ktorá je zameraná na podporu obnovy a pestovania lesov odolných voči klimatickej zmene. Za vykonávateľa investície bolo určené Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. V stredu to na výjazdovom rokovaní na Kysuciach schválila vláda.Bratislava/Vysoká nad Kysucou 19. marca (TASR) - Vláda schválila vyše 1,5 milióna eur pre samosprávy a organizácie na Kysuciach, pričom takmer 1,1 milióna eur využijú pre svoje projekty mestá a obce v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto. Vláda o uvoľnení finančných prostriedkov rozhodla v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v obci Vysoká nad Kysucou, kde sa zaoberala sociálno-ekonomickou situáciou v regióne i návrhmi na jej zlepšenie.Bratislava/Vysoká nad Kysucou 19. marca (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstvo vnútra SR a Finančné riaditeľstvo (FR) SR budú priamymi prijímateľmi prostriedkov z plánu obnovy na digitálnu transformáciu poskytovania služieb verejnej správy. Vyplýva to z materiálu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu schválila vláda.