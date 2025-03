Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 26. marca (TASR) - Vláda zobrala na vedomie ústnu informáciu splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára o výsledkoch analýzy retenčných šarží vakcín proti koronavírusu. Odobrila aj doplnenie štatútu splnomocnenca. Urobila tak na stredajšom rokovaní.Bratislava 26. marca (TASR) - Samosprávy by mali dostať v máji preddavok z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) v celkovej sume 150 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet zároveň navrhuje Národnej rade SR prerokovať právnu normu v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 26. marca (TASR) - Vláda na svojom stredajšom zasadnutí schválila akčný plán pre ochranu mäkkých cieľov na rok 2025. Pre rôzne rezorty z neho vyplýva viacero úloh, ako je analýza stavu či vyškolenie zamestnancov inštitúcií. Vyplýva to zo zverejneného materiálu, ktorý na rokovanie predložilo ministerstvo vnútra.Bratislava 26. marca (TASR) - Gabriela Matečná končí na pozícii štátnej tajomníčky Ministerstva životného prostredia SR. Návrh na jej odvolanie na stredajšie rokovanie vlády predložil šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS).Bratislava 26. marca (TASR) - Najväčšou výzvou v oblasti dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR v roku 2025 naďalej zostáva humanitárna kríza spôsobená vojnou na Ukrajine. Vyplýva to z návrhu zamerania dvojstrannej rozvojovej spolupráce, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 26. marca (TASR) - Samosprávy i vysoké školy (VŠ) dostanú príspevok na úhradu dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorú je potrebné zaplatiť v rámci realizácie projektov Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR, patriacich do kompetencie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Vláda v stredu schválila, že príspevok dostanú prostredníctvom úpravy limitu verejných výdavkov, pričom celkový limit verejných výdavkov ostane nezmenený.Bratislava 26. marca (TASR) - Medzinárodného vojenského cvičenia Slovenský štít 2025 sa zúčastní aj Gruzínsko. Na územie krajiny bude za týmto účelom môcť prísť maximálne 50 vojakov tohto štátu. Vyplýva to z návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním Ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2025, ktorý vláda v stredu na rokovaní schválila.Bratislava 26. marca (TASR) - Slovensko-české diskusné Fórum Topoľčianky, zamerané na zachovanie nadštandardných vzťahov s Českou republikou, sa uskutoční 10. júna na zámku v Topoľčiankach. Venované bude historickému odkazu Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v materiáli, ktorý vláda zobrala na stredajšom rokovaní na vedomie.Bratislava 26. marca (TASR) - Slovenská republika v roku 2024 pôsobila v 15 aktivitách medzinárodného krízového manažmentu OSN, NATO, EÚ a OBSE v Európe, Afrike a Ázii v záujme posilňovania stability, bezpečnosti a odolnosti krízových regiónov, a tým aj celkovej bezpečnosti euroatlantického priestoru. Najpočetnejší kontingent Ozbrojených síl (OS) SR sa aj vlani zúčastňoval na plnení úloh misie OSN UNFICYP na Cypre (240). Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informovalo v Správe o pôsobení SR v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2024, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie.