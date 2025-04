Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 7. apríla (TASR) - Na hraniciach SR s Maďarskom a Rakúskom sa od utorka (8. 4.) dočasne obnovujú kontroly. Potrvajú do 8. mája. Dôvodom je výskyt slintačky a krívačky u hovädzieho dobytka vo viacerých lokalitách v Maďarsku, s následným prenosom a šírením tohto ochorenia v SR. Návrh rezortu vnútra schválila v pondelok vláda.Bratislava 7. apríla (TASR) - Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) by mohli využiť majetok z druhého piliera na investovanie do rozvoja slovenskej ekonomiky. Investovať by mohli do infraštruktúrnych projektov, ktoré prinesú Slovensku hospodársky alebo sociálny úžitok. Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v pondelok schválila vláda a zároveň navrhla Národnej rade (NR) SR prerokovať novelu v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 7. apríla (TASR) - Investičným partnerom v systéme štátom podporovaného nájomného bývania by sa mala stať aj investičná spoločnosť Slovak Affordable Living SICAV. V rámci projektov štátom podporovaného nájomného bývania plánuje postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať na Slovensku minimálne 3000 nových bytov. Návrh na uzatvorenie investičnej zmluvy v pondelok schválila vláda.Bratislava 7. apríla (TASR) - Slovenská republika uzavrie s Marockým kráľovstvom zmluvu o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave. Zmluva upravuje podmienky vykonávania osobnej a nákladnej dopravy. Jej znenie v pondelok schválila vláda. Odsúhlasiť ju ešte musí Národná rada (NR) SR.Bratislava 7. apríla (TASR) - Vzhľadom na viaceré personálne zmeny v kabinete vymenila v pondelok vláda viacerých zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade (HSR). Jednu výmenu za svoj rezort navrhol tiež minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).Bratislava 7. apríla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má nový štatút, ktorý zohľadňuje zmeny kompetenčného zákona. Tie sa týkajú najmä iných rezortov, napríklad prechodu pôsobnosti v oblasti výstavby, vyvlastnenia a územného plánovania a tiež prechodu kompetencie v oblasti športu. Vyplýva to z materiálu, ktorý v pondelok schválila vláda.Bratislava 7. apríla (TASR) - Slovensko súhlasí s uzavretím dohody o partnerstve medzi Európskou úniou (EÚ) a jej členskými štátmi a členmi Organizácie afrických, karibských a tichomorských štátov (OAKTŠ). Súhlas s uzavretím dohody vyslovila vláda na svojom pondelkovom rokovaní.