Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 4. júna (TASR) - Stavy ošípaných boli na Slovensku k 15. máju 2025 na úrovni 518.177 kusov (ks). Vyplýva to z informácie o aktuálnej situácii so šírením afrického moru ošípaných (AMO) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.Bratislava 4. júna (TASR) - U zamestnancov v štátnej a vo verejnej správe, ktorí sú zároveň poberateľmi príspevku na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), nebude mať vyplatenie odmeny 800 eur vplyv na nárok na peňažný príspevok na opatrovanie. Vyplýva to z novely vládneho nariadenia, ktoré v stredu schválil vládny kabinet.Pečovská Nová Ves 4. júna (TASR) - Na zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie v okresoch Prešov a Sabinov uvoľnila vláda viac ako 2,5 milióna eur. Viac ako dva milióny eur pôjde na konkrétne projekty samospráv v oboch východoslovenských okresoch. Vláda o tom rozhodla na stredajšom výjazdovom rokovaní v Pečovskej Novej Vsi v okrese Sabinov.Bratislava 4. júna (TASR) - Z výsledkov monitorovania jednotlivých zložiek životného prostredia, potravinového reťazca a poľnohospodárskych produktov v roku 2024 vyplýva, že obsah umelých rádionuklidov v základných druhoch potravín a krmovín je na hranici detegovateľnosti a ich príspevok k radiačnej záťaži obyvateľstva v dôsledku ingescie je nevýznamný. Vyplýva to z výročnej správy o radiačnej situácii na území SR a o ožiarení obyvateľstva za rok 2024, ktorú na rokovanie vlády predložil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Bratislava/Pečovská Nová Ves 4. júna (TASR) - Spoločnosť DKR Group založená ukrajinskými podnikateľmi dostane na zriadenie výroby nehorľavých zmesí určených na výrobu káblov a vodičov štátny investičný stimul vo výške 1,27 milióna eur. Firma by mala v Petrovanoch (okres Prešov) preinvestovať spolu viac ako 2,54 milióna eur a do konca roka 2027 zamestnať 28 ľudí. Vyplýva to zo návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda.