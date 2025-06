Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 18. júna (TASR) - Realizácia infraštruktúry priemyselného parku Valaliky pri Košiciach prebieha v súlade s termínmi, ktoré boli dohodnuté s Volvo Car Slovakia tak, aby nedošlo k žiadnemu obmedzeniu výstavby budúceho závodu ani spusteniu výroby. Uvádza sa to v správe o priebežnom plnení záväzkov vyplývajúcich z investičnej zmluvy a priebežnej realizácii významných investícií „Strategické územie Valaliky“ a „Strategické územie Valaliky - rozvoj verejných služieb“. Materiál vláda v stredu vzala na vedomie.Bratislava 18. júna (TASR) - V aktuálnom programovom období eurofondov 2021 - 2027 bolo z Programu Slovensko ku koncu mája vyčerpaných 1,05 miliardy eur, čo je 8,3 % z pridelených 12,59 miliardy eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu predložilo na rokovanie vlády Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) a ktorý vláda s pripomienkami schválila.Bratislava 18. júna (TASR) - Celkovo bolo k 16. júnu v súlade s platnými veterinárnymi opatreniami usmrtených 8578 zvierat v ohniskách ochorenia, v kontaktnom chove a domácich chovoch. Vyplýva to zo správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o aktuálnom stave vývoja ochorenia slintačky a krívačky (SLAK) na území SR, ktorú v stredu prerokovala a schválila vláda.Bratislava 18. júna (TASR) - Sociálno-klimatický plán by mal byť pripravený a predložený na rokovanie vlády do konca tohto roka. Posunutie termínu úlohy z 20. júna na 31. decembra 2025 v stredu schválila vláda. Gestorom úlohy je podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).Bratislava 18. júna (TASR) - Investičný projekt štátnej Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany“ za viac ako 77 miliónov eur je strategickou investíciou. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 18. júna (TASR) - Vlani bola v Slovenskej republike poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 840,17 milióna eur, z toho bolo 513,56 milióna eur (61,13 %) poskytnutých z národných zdrojov a 326,61 milióna eur (38,87 %) predstavovali prostriedky z fondov EÚ. Vyplýva to zo správy o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2024 z dielne Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, ktorú v stredu prerokovala a schválila vláda.Bratislava 18. júna (TASR) - Štát začne vydávať národné víza vybraným skupinám štátnych príslušníkov Čínskej ľudovej republiky. Súvisí to s podporou obchodných vzťahov a rozvojom investícií medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskom. Vyplýva to z návrhu nariadenia o vydávaní víz v záujme SR pre vybrané skupiny štátnych príslušníkov Čínskej ľudovej republiky z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 18. júna (TASR) - Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb sa v budúcom roku zvýši. Nárok naň majú zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa starajú o osoby odkázané na pomoc iných či o starobných dôchodcov, rovnako aj zariadenia krízovej intervencie, ako sú napríklad nocľahárne, útulky či zariadenia núdzového bývania. Patrí tiež nocľahárňam, v ktorých poskytuje sociálne služby neverejný poskytovateľ. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby a v stredu ho schválila vláda.Bratislava 18. júna (TASR) - Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie aj finančného príspevku na opatrovanie sa od 1. júla tohto roka zvýšia. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, pričom vláda ho v stredu schválila.