Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 2. júla (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR pripravuje podklady na zriadenie elektronického národného registra informácií . Myšlienka vychádza z potreby digitálnej transformácie dopravného systému, ktorá je nevyhnutná pre jeho ďalší rozvoj. Úloha je súčasťou opatrenia na zlepšenie existujúcich a zavádzanie nových služieb inteligentnej mobility pre individuálnu a verejnú dopravu v rámci Dlhodobého plánu pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite na roky 2021 - 2030. Vyplýva to z informácie o plnení dlhodobého plánu, ktorú predložilo MD SR a vláda v stredu vzala na vedomie.Bratislava 2. júla (TASR) - Inšpektoráty práce v roku 2024 vykonali inšpekciu práce, dohľad nad trhom, vyšetrovanie pracovných úrazov a iné činnosti dozoru spolu v 23.177 kontrolovaných subjektoch. Z toho bolo 12.187 spoločností s ručením obmedzeným a 5178 fyzických osôb - podnikateľov. Inšpektoráty zistili 42.976 nedostatkov a právoplatne uložili 2489 pokút v celkovej sume 5,63 milióna eur. Vyplýva to zo Správy o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2024, ktorú v stredu zobrala na vedomie vláda.Bratislava 2. júla (TASR) - Minulý rok bolo na Slovensku ohrozených rizikom chudoby alebo sociálnym vylúčením 980.000 ľudí, čo predstavuje 18,3 % na celkovom počte obyvateľov. Medziročne ide o zvýšenie o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.), teda približne o 37.000 osôb. Vyplýva to zo správy o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2024, ktorú predložilo na vládu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a tá ju vzala na vedomie.Bratislava 2. júla (TASR) - Rok 2024 priniesol pozitívne signály stabilizácie cien a reálneho rastu miezd. Hoci niektoré komodity zaznamenali výrazné zdraženie, celkový vývoj potravinovej inflácie bol priaznivý a Slovensko si udržalo konkurenčné ceny v rámci Európskej únie (EÚ). V minulom roku tak nebola potrebná priama cenová regulácia, dôležité je však pokračovať v systematickom monitoringu cien.Bratislava 2. júla (TASR) - Spoločnosť Intermodal Technologies by mala dostať investičnú pomoc vo výške 500.000 eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Cieľom je podpora hospodárskeho rozvoja, konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest. Vzniknúť by malo pritom 270 nových miest v rokoch 2025 až 2029. Investičný zámer bude realizovaný v Novákoch v okrese Prievidza. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 2. júla (TASR) - Novým predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR bude od 1. augusta Peter Kadlec. Ten na tomto poste nahradí doterajšieho predsedu Pavla Pavlisa. Rozhodol o tom na stredajšom výjazdovom rokovaní v Púchove vládny kabinet.Bratislava/Púchov 2. júla (TASR) - Parametre pre poskytovanie tzv. školského ovocia sa od nového školského roka 2025/2026 upravia. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré schválila na svojom výjazdovom rokovaní v Púchove vláda.Bratislava 2. júla (TASR) - Riadne a včasné splnenie míľnikov a cieľov Plánu obnovy je hlavným predpokladom predkladania žiadostí o platbu. Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR aktualizovaná k 30. júnu 2025, ktorú v stredu schválila vláda, posudzuje dosiahnutý pokrok a zároveň definuje ďalšie potrebné kroky. Tie majú vykonávatelia uskutočniť v stanovených termínoch tak, aby relevantné míľniky a ciele boli dosiahnuté v stanovenom čase, rozsahu a kvalite.