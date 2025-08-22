< sekcia Ekonomika
Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku sa má rozšíriť. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent. Vyplýva to z návrhu zákona o financovaní škôl a školských zariadení z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktorý v piatok schválila vláda.
Bratislava 22. augusta (TASR) - Spôsob určovania školských obvodov sa má zmeniť. Vzniknúť má aj inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania. Vyplýva to z návrhu zákona o školskej správe z dielne ministerstva školstva, ktorý v piatok schválila vláda.
Bratislava 22. augusta (TASR) - Predprimárne vzdelávanie má byť od septembra 2027 povinné pre všetky štvorročné deti. O rok na to má byť povinné aj pre trojročné deti. Zároveň by mal rodič možnosť rozhodnúť sa pre formu domáceho vzdelávania dieťaťa, ak by mal požadované vzdelanie. Podmienky plnenia vzdelávania by však boli miernejšie ako pri päťročných deťoch. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona z dielne rezortu školstva, ktorý v piatok schválila vláda.
Bratislava 22. augusta (TASR) - Učitelia by mali mať možnosť hodnotiť slovne aj žiakov šiesteho až deviateho ročníka. Túto formu by mohli využiť aj pri hodnotení správania. Niektoré vyučovacie predmety, ako aj žiaci stredných škôl by však stále boli hodnotení klasifikáciou či kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona, ktorú v piatok schválila vláda.
Bratislava 22. augusta (TASR) - Na Slovensku by mohol vzniknúť nový druh strednej školy - stredná priemyselná škola. Transformovala by sa z doterajšieho typu strednej odbornej školy na samostatný druh. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona z dielne rezortu školstva, ktorú v piatok schválila vláda.
Bratislava 22. augusta (TASR) - Vláda na piatkovom zasadnutí schválila zmenu legislatívy týkajúcu sa výchovných zariadení. Tie by mali viac prihliadať na špeciálne potreby detí či vyriešiť nedostatočnú personálnu a odbornú podporu zariadení. Rezort predpokladá, že právna úprava si vynúti zvýšenie finančných prostriedkov. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovenská republika zváži možnosť žaloby, ak nevyrokuje výnimku alebo nebude kompenzovaná za ukončenie dovozu zemného plynu z Ruskej federácie. Vyplýva to z odôvodneného stanoviska k nesúladu návrhu euronariadenia o postupnom ukončení dovozu zemného plynu z Ruska so zásadou subsidiarity, ktorý s pripomienkami v piatok na svojom rokovaní schválila vláda. Materiál predložil na rokovanie kabinetu predseda vlády.
