Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Nitra 3. septembra (TASR) - Vláda SR schválila uvoľnenie jedného milióna eur na rekonštrukciu a modernizáciu základnej výstavníckej infraštruktúry areálu národného výstaviska Agrokomplex v Nitre vrátane zastaraných pavilónov a technických zariadení. Kabinet o tom rozhodol na stredajšom výjazdovom rokovaní v Nitre.
Bratislava 3. septembra (TASR) - Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) má prepojiť procesy posudzovania so stavebným zákonom pre oblasť stavieb obnoviteľných zdrojov energie. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zároveň požiadal parlament o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.
Nitra 3. septembra (TASR) - Organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR by mohla zabezpečiť uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládok odpadov. Náklady na tieto procesy by sa mali hradiť z účelovej finančnej rezervy, ktorú vytváral prevádzkovateľ skládky odpadov počas jej prevádzky. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú vláda schválila na stredajšom zasadnutí. Kabinet zároveň navrhuje Národnej rade SR prerokovať novelu v skrátenom legislatívnom konaní.
Bratislava/Nitra 3. septembra (TASR) - Viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2028 až 2034 určí budúcnosť financovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ. Očakáva sa tlak na presun financií do nových priorít (obrana, digitalizácia, zelená agenda), čo môže znamenať pokles zdrojov pre poľnohospodárstvo o 10 až 30 % na základnej podpore príjmu a taktiež ďalšie poklesy v rámci jednotlivých intervencií. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) v analýze vývoja agrosektora, ktorú v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre schválila vláda.
Bratislava 3. septembra (TASR) - Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Levočské vrchy má zabezpečiť priaznivý stav biotopov pre 19 druhov vtákov európskeho významu, ich prežitie a rozmnožovanie. Ide napríklad o orla skalného, hlucháňa či tetrova. Vyplýva to z Programu starostlivosti o CHVÚ Levočské vrchy na roky 2025 - 2054, ktorý v stredu schválila vláda.
