< sekcia Ekonomika
Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Zrušenie pracovného pokoja počas niektorých štátnych sviatkov, skrátenie odvodových prázdnin pre začínajúcich živnostníkov, progresívne zdanie príjmov zamestnancov či zvýšenie zdravotných odvodov. To sú iba niektoré z opatrení zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií. Ten v stredu schválila vláda a zároveň požiadala parlament, aby zákon prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní.
Bratislava 10. septembra (TASR) - Environmentálny fond bude mať v najbližších troch rokoch k dispozícii na klimatické účely vyše 464 miliónov eur. Z toho v budúcom roku viac ako 162 miliónov eur. Vyše 100 miliónov eur pôjde na odkanalizovanie a zatepľovanie verejných budov. Vyplýva to z návrhu prerozdelenia prostriedkov z výnosu o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 10. septembra (TASR) - Spotreba základných potravín na Slovensku nie je ohrozená. Vyplýva to z pravidelnej analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.
Bratislava 10. septembra (TASR) - Daňoví dlžníci, ktorí v priebehu prvého polroka budúceho roka zaplatia štátu istinu daňového nedoplatku evidovaného k 30. septembra 2025, nebudú musieť platiť pokutu ani úrok z omeškania. Vyplýva to z nariadenia vlády o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani a o upustení od uloženia pokuty a od vyrubenia úroku z omeškania, ktoré v stredu schválil kabinet.
Bratislava 10. septembra (TASR) - Obdobie, keď sa jeden z rodičov staral o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, by sa malo započítavať do dôchodku. Odstrániť by sa tak mala diskriminácia najmä pre matky, ktoré sa častejšie starajú o deti a pre ich výchovu majú nižšie dôchodky. Novela zákona o sociálnom poistení by mohla platiť už od januára budúceho roka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 10. septembra (TASR) - Najbližšiu 7. žiadosť o platbu z plánu obnovy by malo Slovensko podať v závere tohto roka. Táto žiadosť obsahuje 18 míľnikov a cieľov a predpokladaná suma žiadosti je 694 miliónov eur. Vyplýva to zo Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR k 31. augustu 2025, ktorú v stredu schválila vláda. Dokument obsahuje podrobný rozpis dosiahnutého pokroku vo vzťahu k najkritickejším a výhľadovo najdôležitejším opatreniam.
Bratislava 10. septembra (TASR) - Viaceré ministerstvá v zmysle uznesenia vlády SR splnili viacero úloh z Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, ktoré sa týkajú projektov dopravnej infraštruktúry či financovania zámerov. Skonštatovalo to Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v aktualizácii akčného plánu, ktorú v stredu schválila vláda.
Bratislava 10. septembra (TASR) - Obchvaty Pezinka a Modry, ktoré sú časťou plánovaného obchvatu obcí Malokarpatska, získali status strategickej investície. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom rokovaní.
Bratislava 10. septembra (TASR) - Environmentálny fond bude mať v najbližších troch rokoch k dispozícii na klimatické účely vyše 464 miliónov eur. Z toho v budúcom roku viac ako 162 miliónov eur. Vyše 100 miliónov eur pôjde na odkanalizovanie a zatepľovanie verejných budov. Vyplýva to z návrhu prerozdelenia prostriedkov z výnosu o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 10. septembra (TASR) - Spotreba základných potravín na Slovensku nie je ohrozená. Vyplýva to z pravidelnej analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.
Bratislava 10. septembra (TASR) - Daňoví dlžníci, ktorí v priebehu prvého polroka budúceho roka zaplatia štátu istinu daňového nedoplatku evidovaného k 30. septembra 2025, nebudú musieť platiť pokutu ani úrok z omeškania. Vyplýva to z nariadenia vlády o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani a o upustení od uloženia pokuty a od vyrubenia úroku z omeškania, ktoré v stredu schválil kabinet.
Bratislava 10. septembra (TASR) - Obdobie, keď sa jeden z rodičov staral o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, by sa malo započítavať do dôchodku. Odstrániť by sa tak mala diskriminácia najmä pre matky, ktoré sa častejšie starajú o deti a pre ich výchovu majú nižšie dôchodky. Novela zákona o sociálnom poistení by mohla platiť už od januára budúceho roka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 10. septembra (TASR) - Najbližšiu 7. žiadosť o platbu z plánu obnovy by malo Slovensko podať v závere tohto roka. Táto žiadosť obsahuje 18 míľnikov a cieľov a predpokladaná suma žiadosti je 694 miliónov eur. Vyplýva to zo Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR k 31. augustu 2025, ktorú v stredu schválila vláda. Dokument obsahuje podrobný rozpis dosiahnutého pokroku vo vzťahu k najkritickejším a výhľadovo najdôležitejším opatreniam.
Bratislava 10. septembra (TASR) - Viaceré ministerstvá v zmysle uznesenia vlády SR splnili viacero úloh z Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, ktoré sa týkajú projektov dopravnej infraštruktúry či financovania zámerov. Skonštatovalo to Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v aktualizácii akčného plánu, ktorú v stredu schválila vláda.
Bratislava 10. septembra (TASR) - Obchvaty Pezinka a Modry, ktoré sú časťou plánovaného obchvatu obcí Malokarpatska, získali status strategickej investície. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom rokovaní.