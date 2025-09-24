< sekcia Ekonomika
Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Do konca tohto roka ostáva v eurofondovom Programe Slovensko vyčerpať ešte 233,17 milióna eur, čo je vzhľadom na vývoj čerpania v roku 2025 podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR realistické. Vyplýva to z informácie o stave implementácie Programu Slovensko, ktorú vzala v stredu vláda na výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov na vedomie. Čerpanie na národnej úrovni predstavuje 1,28 miliardy eur, čo je 10,20 % z celkovej alokácie 12,59 miliardy eur.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Generálnym komisárom expozície Slovenskej republiky na Medzinárodnej špecializovanej výstave Expo 2027 Belehrad bude Lukáš Parízek. Návrh Ministerstva cestovného ruchu a športu SR schválil v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov vládny kabinet. Parízek je v súčasnosti okrem iného predseda podnikateľského združenia Rada slovenských exportérov.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Na zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie v okresoch Trebišov a Rožňava uvoľnila vláda viac ako dva milióny eur. Viac ako 1,5 milióna eur pôjde na konkrétne projekty samospráv v oboch okresoch. Vláda o tom rozhodla na stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Spoločnosť 1. Deliace centrum dostane investičnú pomoc na podporu realizácie investičného zámeru v Strážskom v okrese Michalovce, a to vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 376.485 eur. Schválila to na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši vláda. Cieľom zámeru je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne na delenie za tepla valcovaných plechov z oceľových zvitkov rôznych akostí, noriem a hrúbok plechu.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Vo Zvolene, v Martine a Košiciach vybudujú multifunkčné atletické haly spĺňajúce kritériá na prípravu reprezentácie. O vyčlenení 25 miliónov eur na ich vybudovanie, ako príspevku pre športovú infraštruktúru národného významu, rozhodla vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Rakúska spoločnosť Magna PT, ktorá je súčasťou nadnárodnej skupiny Magna, dostane od štátu investičný stimul vo výške 4,2 milióna eur na rozšírenie produkcie výroby v Kechneci o výrobu elektrických pohonných jednotiek. Pomoc bude poskytnutá vo forme úľavy na dani z príjmov. Spoločnosť by mala v súvislosti s týmto zámerom vytvoriť do roku 2029 24 nových pracovných miest a preinvestovať takmer 110 miliónov eur.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Od začiatku roka 2027 by mali mať firmy na Slovensku povinnosť vyhotovovať elektronické faktúry. Vyplýva to z novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorú v stredu na výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov schválila vláda. Ministerstvo financií (MF) SR zároveň plánuje povinnosť digitálne oznamovať údaje o dodaniach tovarov a služieb finančnej správe v reálnom čase. Rozsiahla novelizácia prináša napríklad aj možnosť pre správcu dane rozhodnúť o registrácii dvoch alebo viacerých, formálne nezávislých, zdaniteľných osôb ako jedného platiteľa DPH.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Vláda v stredu schválila investičnú pomoc vo výške 3,5 milióna eur pre spoločnosť Uniconn Technology Slovakia na podporu realizácie investičného zámeru v Košiciach. Investícia je zameraná na zariadenie novej prevádzkarne na výrobu kontaktných systémov batériových článkov pre batériové moduly. Vyplýva to z materiálu predloženého Ministerstvom hospodárstva (MH) SR na rokovanie vlády.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Nepoľnohospodárske výrobky ako sú remeselné či priemyselné výrobky budú môcť od decembra tohto roka získať ochranu označení pôvodu výrobkov a ich zemepisných označení na úrovni EÚ. Doposiaľ túto ochranu mali len na národnej úrovni, táto zmena súvisí s realizáciou nariadení EÚ, ktoré majú vstúpiť do platnosti od 1. decembra 2025. Vyplýva to z návrhu zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov, ktorý predložil na rokovanie vlády Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR a tá ho v stredu schválila.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Odolnosť bankového sektora v SR by sa transpozíciou európskej smernice mala posilniť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o bankách z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý na svojom výjazdovom rokovaní v Borši schválila vláda.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Všetci predávajúci majú mať od budúceho roka povinnosť umožniť kupujúcim platiť bezhotovostne. Konkrétny spôsob si určí predávajúci sám podľa charakteru predajného miesta. Jednou z možností bude aj formou QR kódu cez bankovú aplikáciu. Vyplýva to z návrhu nového zákona o evidencii tržieb z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu na výjazdovom rokovaní v Borši schválila vláda.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Kompetencie v oblasti drogových prekurzorov sa majú od januára 2026 presunúť z Ministerstva hospodárstva (MH) SR na Ministerstvo zdravotníctva SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov predloženým rezortom hospodárstva, ktorý v stredu schválila vláda.
