Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Slovensko a Spojené arabské emiráty (SAE) plánujú do budúcnosti posilniť vzájomnú hospodársku spoluprácu. Sústrediť sa chcú predovšetkým na dva strategické projekty, ktoré sa týkajú rozvoja prístavov v Bratislave. Investície do nich by mali presiahnuť miliardu eur. Vyplýva to z Dohody medzi vládou SR a vládou SAE o hospodárskej spolupráci, ktorú v stredu s pripomienkami schválil vládny kabinet.
Bratislava 8. októbra (TASR) - Eximbanka SR v roku 2026 z rozpočtovanej výšky výnosov a nákladov predpokladá dosiahnuť výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 370.000 eur, čo znamená nárast oproti očakávanej skutočnosti za rok 2025 o 0,5 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu banky na budúci rok, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 8. októbra (TASR) – Plán obnovy a odolnosti (POO) SR sa má meniť. Nezrealizujú sa viaceré projekty, ako napríklad renovačné práce v elektrickej prenosovej sústave. Iné ciele, medzi ktorými sú aj rekonštrukcie kapacít obnoviteľných zdrojov energie či obnova budov súdov, budú znížené. Uvoľnené zdroje vo výške 196,7 milióna eur majú byť využité najmä na modernizáciu IKT vybavenia pre verejnú správu, zvýšenie výkonu zariadení zvyšujúcich flexibilitu energetických sústav či nákup ekologických koľajových vozidiel. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 8. októbra (TASR) - Viaceré opatrenia z Národného programu aktívneho starnutia sa v období rokov 2023 a 2024 priebežne plnili. Týka sa to napríklad programov na vzdelávanie starších ľudí o finančnej gramotnosti alebo zamestnania sa na trhu práce. Vyplýva to zo správy o plnení opatrení Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 až 2030, pričom správa sa zaoberá aj návrhmi na aktualizáciu viacerých opatrení z tohto programu. Vláda v stredu uvedenú správu schválila.
Bratislava 8. októbra (TASR) - Novým predsedom Dopravného úradu bude od januára budúceho roka Martin Erdössy. Nahradí tak vo funkcii Pavla Hudáka, ktorému sa skončí funkčné obdobie 31. decembra 2025. Vyplýva to z návrhu na vymenovanie predsedu Dopravného úradu, ktorý predložilo na rokovanie vlády Ministerstvo dopravy SR, a tá ho v stredu schválila.
