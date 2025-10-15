< sekcia Ekonomika
Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Vláda súhlasila s návrhom uzavretia dohody medzi vládami Slovenska a Gruzínska. Tento návrh na stredajšie rokovanie vlády predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.
Bratislava 15. októbra (TASR) – Vláda navýšila sumu financovania na obnovu historickej budovy DataCentra o 670.473 eur, čo predstavuje zahrnutie dopočtu rezervy na nepredvídané výdavky pri realizácii investície. Pôvodne mal projekt stáť 5,6 milióna eur a mal byť financovaný najmä z plánu obnovy. Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 1,46 milióna eura mala byť uhradená zo štátneho rozpočtu.
Bratislava 15. októbra (TASR) - Vláda naďalej plánuje pokles schodku verejných financií pod 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2028 a vystúpenie z procedúry nadmerného deficitu. Takýto vývoj by zastabilizoval aktuálne rastúci verejný dlh na úrovni okolo 64 % HDP. Stratégia si vyžiada ďalšie opatrenia v objeme 1,5 % HDP v roku 2027. Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v Návrhu rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2026, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 15. októbra (TASR) - Viaceré opatrenia týkajúce sa mestského rozvoja na Slovensku sa priebežne plnia. Patrí medzi ne napríklad zlepšenie dostupnosti verejnej osobnej dopravy aj cyklistickej infraštruktúry či podpora ochrany biodiverzity v mestách a obciach. Vyplýva to zo správy o plnení opatrení týkajúcich sa Koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, ktorý vzala v stredu vláda na vedomie.
Bratislava 15. októbra (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) má zriadiť medzirezortnú kontrolnú skupinu na kontrolu dotácií a grantov poskytnutých ministerstvami a ďalšími organizáciami za roky 2020 - 2025. Tá by mala odhaliť neoprávnené alebo duplicitné čerpanie financií. Vyplýva to z návrhu na prijatie opatrení k zabezpečeniu plnenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 30. septembra 2025, ktoré v stredu schválila vláda.
