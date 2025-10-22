< sekcia Ekonomika
Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Obciam a vyšším územným celkom sa umožní použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predloženého poslancami Jánom Ferenčákom a Štefanom Gašparovičom (obaja Hlas-SD), s ktorým v stredu súhlasila vláda.
Bratislava 22. októbra (TASR) - Obce a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb budú môcť podať žiadosť o finančný príspevok na rok 2026 v dodatočnej lehote do 31. decembra 2025, ak ide o novovzniknuté zariadenia sociálnych služieb, ktorým vzniklo oprávnenie poskytovať sociálnu službu po 31. auguste 2025. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR, ktoré sa týka opatrení v oblasti sociálnych služieb v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na Slovensko spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 22. októbra (TASR) - Slovenská republika a Indická republika uzavrú dohodu o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov. Návrh medzivládnej dohody v stredu schválil slovenský kabinet.
