Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava/Višňové 29. októbra (TASR) - Na rozvoj a potreby samospráv, organizácií a komunít v okresoch Bytča a Žilina schválila vláda 1,8 milióna eur. Na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Višňové (okres Žilina) schválila i jednotlivé úlohy pre ministerstvá, ktoré majú pomôcť regiónu v hospodárskej i sociálne oblasti.
Višňové 29. októbra (TASR) - Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové by mal byť motoristom odovzdaný do užívania do konca tohto roka. Vyplýva to z uznesenia, ktorým kabinet zaviazal ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby zabezpečil pokračovanie a dokončenie výstavby úseku diaľnice D1 v súlade s harmonogramom a finančnými rámcami s predpokladaným sprejazdnením na základe spoločnej akcelerácie prác do konca roka 2025.
Bratislava/Višňové 29. októbra (TASR) - Spoločnosť Mobis Slovakia v okrese Žilina dostane investičnú pomoc 12,13 milióna eur na diverzifikáciu produkcie existujúcej prevádzkarne v Gbeľanoch o výrobu elektrických pohonných jednotiek, a to vo forme úľavy na dani z príjmov. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní vo Višňovom pri Žiline schválila vláda. Úľava na dani z príjmov by sa mala čerpať v rokoch 2031 až 2035.
Bratislava/Višňové 29. októbra (TASR) - Na národný športový projekt Generácia Olymp a podporu športových aktivít detí a mládeže sa zvýši príspevok o viac ako 2,29 milióna eur. Zvýšenie alokácie, ktorá je určená na materiálno-technické vybavenie telocviční, rozšírenie siete športovísk i propagáciu športov medzi mládežou, v stredu schválila vláda.
Bratislava 29. októbra (TASR) - Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa budú musieť pri obstarávaní energií riadiť jednotnými princípmi, ktoré pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR. Najvýznamnejším opatrením má byť centralizácia obstarávaní. Vyplýva to z materiálu Najlepšia prax obstarávania energií vo verejnom sektore, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) v uznesení zároveň odporučil predsedom samosprávnych krajov, primátorom miest či starostom obcí, aby sa pri nakupovaní elektriny a plynu materiálom riadili tiež.
Višňové 29. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra chce využiť nevyužívané banské diela v Slovenskom rudohorí na účely civilnej ochrany. Spôsoby využitia preskúma spolu s ministerstvom hospodárstva. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila na výjazdovom rokovaní vo Višňovom vláda. Materiál tiež počíta s ochranou ťažobného potenciálu ložísk.
Višňové 29. októbra (TASR) - Vláda odvolala Martina Krnáča z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Zároveň do tejto funkcie od 1. novembra vymenovala Janu Štilichovú. Rozhodla o tom v stredu na výjazdovom rokovaní v obci Višňové (okres Žilina).
