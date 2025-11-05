< sekcia Ekonomika
Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovensko pripravuje zmenu Programu Slovensko v súvislosti s novou „Modernizovanou politikou súdržnosti“ Európskej únie (EÚ). V rámci nej by sa malo presunúť viac ako 10 % alokácie programu na nové strategické priority Únie. Vyplýva to z návrhu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu s pripomienkami schválila vláda.
Bratislava 5. novembra (TASR) - Gestorom koordinácie prípravy Národného a regionálneho partnerského plánu (NRPP) pre budúce programové obdobie eurofondov v rokoch 2028 až 2034 bude Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Vyplýva to z návrhu koordinácie prípravy NRPP, ktorý v stredu schválila vláda. Tento rezort zastrešuje eurofondy aj v aktuálnom programovom období.
Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenský obchodný register by mal prejsť zásadnou reformou. Nová právna úprava by mala zjednodušiť podnikanie, zvýšiť dôveryhodnosť údajov a prepojiť obchodný register s ďalšími štátnymi databázami. Vyplýva to z návrhu nového znenia zákona o obchodnom registri, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR a ktorý v stredu schválila vláda. Nová právna úprava by mala nahradiť súčasný zákon z roku 2003.
Bratislava 5. novembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR poskytne jednorazovú dotáciu na úhradu stabilizačného príspevku v roku 2025 pre pracovníkov v sociálno-zdravotníckej starostlivosti. Príspevok má pomôcť vyriešiť pretrvávajúcu personálnu nestabilitu v sektore sociálnych služieb. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR v oblasti dotácií v čase mimoriadnej situácie či núdzového stavu v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na Slovensko spôsobeným ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý v stredu vláda schválila.
Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovensko nemá vhodné podmienky na výrobu dostatočného množstva nízkoemisného vodíka a pokiaľ má splniť ciele vychádzajúce z európskej smernice RED III (o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov), bude musieť veľkú časť tohto vodíka dovážať. Vyplýva to z materiálu Rozvoj vodíkového ekosystému na Slovensku spolu so strednodobými a dlhodobými produkčnými scenármi až do roku 2050, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 5. novembra (TASR) - Predloženie 7. žiadosti o platbu z plánu obnovy a odolnosti je naplánované na koniec novembra. Táto žiadosť obsahuje 18 míľnikov a cieľov a predpokladaná výška žiadosti o platbu je 761 miliónov eur. Vyplýva to zo Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorú v stredu schválila vláda. Správa zároveň identifikuje šesť nesplnených cieľov, ktoré sa vzťahujú na 8. a 9. platbu.
Bratislava 5. novembra (TASR) - Správca informačných systémov v majetku štátu by mohol tieto systémy previesť na iného správcu majetku štátu, ktorý ich bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Vyplýva to z novely zákona o informačných technológiách vo verejnej správe z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 5. novembra (TASR) - Chovatelia hospodárskych zvierat, ktorí v čase ochorenia slintačka a krívačka (SLAK) nemali registrovaný svoj chov, budú vo veci svojho priestupku amnestovaní. Vyplýva to z návrhu uznesenia vlády o udelení amnestie vo veciach priestupkov spáchaných porušením povinností, týkajúcich sa identifikácie alebo registrácie hospodárskych zvierat z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.
Bratislava 5. novembra (TASR) - Nové nariadenie vlády o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu upravuje ohlasovacie formality z dôvodu zjednodušenia a administratívnych postupov v námornej doprave. Návrhom nariadenia sa tiež harmonizuje vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti systémov povinného hlásenia námorných lodí. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 5. novembra (TASR) - Schodok verejnej správy SR vykázaný v jednotnej európskej metodike dosiahol v minulom roku 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,2 miliardy eur. Medziročne sa tak zvýšil o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.). Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2024, ktorú v stredu schválila vláda.
