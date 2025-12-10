< sekcia Ekonomika
Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Bratislava 10. decembra (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh na vytvorenie Investičného plánu Slovensko z dielne ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže povereného výkonom funkcie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Bratislava 10. decembra (TASR) - Zo 149 naplánovaných aktivít, ktorých realizácia v roku 2024 mala zlepšiť podmienky a inklúziu Rómov, bolo splnených 33. Ďalších 90 pokračuje v realizácii, deväť je vo fáze prípravy a 16 aktivít sa neplnilo. Jedna aktivita nebola vyhodnotená. Vyplýva to z monitorovacej správy plnenia akčných plánov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 za rok 2024, ktorú v stredu vzala vláda na vedomie.
Bratislava 10. decembra (TASR) - Na úhradu nákladov súvisiacich s riešením mimoriadnych udalostí spôsobených zosuvom pôdy a požiarom poskytne štát 1.442.351 eur. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom rokovaní.
Bratislava 10. decembra (TASR) - Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku bude Peter Líška. Vyplýva to z návrhu predloženého premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 10. decembra (TASR) - Prevažná časť konkrétnych úloh k Bytovej politike SR do roku 2030, termínovaných do roku 2025, bola splnená. Naďalej však pretrvávajú prekážky, ktoré bránia efektívnejšiemu rozvoju bývania v SR. Na národnej úrovni bol najväčší posun zaznamenaný v stavebnom práve, výzvou do budúcnosti je postupná implementácia nového Stavebného zákona, ako aj zákona o územnom plánovaní. Konštatuje to Ministerstvo dopravy (MD) SR v Správe o plnení úloh Bytovej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a návrhu na jej aktualizáciu, ktorú v stredu schválila vláda.
Bratislava 10. decembra (TASR) - Železnice slovenskej republiky (ŽSR) môžu predať budovu bývalej Železničnej polikliniky v Žiline spolu s príslušnými pozemkami za 2,605 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Nehnuteľnosti v majetku štátu kúpi spoločnosť Medcentrum medika z Považskej Bystrice.
