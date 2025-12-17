< sekcia Ekonomika
Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Spotreba potravín nie je aktuálne ohrozená. Vyplýva to z októbrovej analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.
Bratislava 17. decembra (TASR) - Doplnenie spôsobu výpočtu hodnoty energopoukážky je cieľom úpravy nariadenia vlády pre vykonávanie niektorých ustanovení zákona o adresnej energopomoci. Vláda v stredu schválila zmenu nariadenia s pripomienkou s tým, že v januári 2026 sa bude hodnota energopoukážky vyplácať v jednej štvrtine a vo zvyšnej hodnote po prehodnocovaní, aby bolo možné skôr reagovať na prípadnú potrebu úpravy hodnoty energopoukážky.
Bratislava 17. decembra (TASR) - Posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je cieľom návrhu nového zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, ktorý v stredu schválila vláda. Transponuje sa ním do slovenského práva príslušná európska smernica.
Bratislava 17. decembra (TASR) - Vytvoriť jasný, transparentný a jednotný rámec pre určenie výšky úhrad, ktoré sú povinné odvádzať subjekty ťažiace suroviny, je cieľom novelizácie nariadenia vlády o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín. Materiál z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR v stredu schválila vláda.
Bratislava 17. decembra (TASR) - Celkový predpokladaný príjem pre štát z koncesie na zabezpečenie výstavby a prevádzky nabíjacích staníc počas jej trvania sa odhaduje na 46,1 milióna eur. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v návrhu na udelenie súhlasu na uzatvorenie koncesných zmlúv na zabezpečenie výstavby a prevádzky nabíjacích staníc, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 17. decembra (TASR) - Návrh novely zákona o posudzovaní zhody výrobku, z dielne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet, má pomôcť zaručiť fungovanie jednotného trhu v obdobiach krízového stavu (napr. kríz spôsobených prírodnou katastrofou, pandémiou alebo vojnou).
Bratislava 17. decembra (TASR) - V prípade dotácií poskytovaných úradom vlády na výstavbu by sa malo zaviesť skrátenie doby udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov na päť rokov. Obdobne je to aj v prípadoch nenávratných finančných príspevkov poskytovaných zo zdrojov Európskej únie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády (ÚV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 17. decembra (TASR) - Vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie a automatické ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) má priniesť návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s nepoistenými vozidlami. Návrh z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR v stredu schválila vláda.
Bratislava 17. decembra (TASR) - Nariadenie, ktoré v stredu schválila vláda, prináša viaceré zmeny v poskytovaní podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP)
Bratislava 17. decembra (TASR) - Slovensko zaujíma negatívny postoj k návrhu zlučovania tradičných politík, ktoré mali doposiaľ osobitné a odlišné systémy a pravidlá vykonávania, do jedného nástroja, a to do Národného a regionálneho partnerského plánu (NRPP). Vyplýva to z rámcovej pozície SR k viacročnému finančnému rámcu (VFR) EÚ na roky 2028 až 2034, predloženej Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. V stredu to schválila vláda.
Bratislava 17. decembra (TASR) - Ustanovenia týkajúce sa neproduktívnych plôch sa upravia. Vyplýva to z novely nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Materiál v stredu schválil vládny kabinet.
Bratislava 17. decembra (TASR) - Doplnenie novej intervencie do systému podpory neprojektových opatrení sa legislatívne zohľadní. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 17. decembra (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) na komplexnú obnovu mostov na cestách I. triedy. Projekt zahŕňa výmenu a rekonštrukciu 575 mostov po celom Slovensku s tým, že budúci koncesionár ich bude prevádzkovať 30 rokov. Ministerstvo dopravy (MD) SR má podľa uznesenia začať verejné obstarávanie koncesionára mostného PPP do 31. januára 2026.
Bratislava 17. decembra (TASR) - Pracovníci z tretích krajín dostanú na Slovensku národné víza v oblasti dopravy najviac na jeden rok, namiesto pôvodnej lehoty 180 dní. Týka sa to profesie vodiča autobusu či vodiča ťažkého nákladného vozidla, respektíve kamiónu v medzinárodnej doprave. Vyplýva to z novelizácie nariadenia vlády o udelení národných víz pre cudzincov z tretích krajín z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú kabinet v stredu schválil.
Bratislava 17. decembra (TASR) - Podiely prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb pre obce podľa rôznych kritérií sa od budúceho roka upravia tak, aby sa zabezpečilo poskytnutie finančných prostriedkov na valorizáciu platových taríf zamestnancov školstva dotknutým mestám a obciam. Vyplýva to z novelizovaného nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktoré v stredu schválil vládny kabinet.
