Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Vláda SR na stredajšom zasadnutí schválila Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2026 až 2030. Na jej základe bude pripravený aj akčný plán pre jednotlivé ministerstvá a iné orgány. Návrh stratégie predložil na rokovanie vládneho kabinetu Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).
Bratislava 4. februára (TASR) - Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) predložil v stredu vláde informáciu o stave projektu Národného inovačného a technologického centra (NITC) a o zámere uzatvoriť memorandum o spolupráci so zamestnávateľskými a sektorovými organizáciami. Cieľom memoranda má byť vytvorenie rámca spolupráce na príprave odbornej štúdie uskutočniteľnosti ako podkladu pre ďalšie rozhodovanie o smerovaní a fungovaní NITC. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda.
Bratislava 4. februára (TASR) - Vzhľadom na blížiace sa ukončenie implementácie je potrebné urýchliť realizáciu všetkých zostávajúcich opatrení plánu obnovy, pretože po auguste 2026 už nebude možné realizovať žiadne aktivity smerujúce k splneniu míľnikov a cieľov. Vyplýva to zo správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR k 31. januáru, ktorú v stredu schválil vládny kabinet. Na rokovanie vlády správu predložil minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Bratislava 4. februára (TASR) - Výmera prírodnej rezervácie Katarína v katastrálnom území obce Dechtice v okrese Trnava sa zníži z 18 hektárov na 17,17 hektára. Súčasne dôjde k zmene hraníc v severnej časti prírodnej rezervácie, kde sa nachádzajú ruiny kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej. Táto lokalita bude z prírodnej rezervácie vylúčená. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý schválila v stredu vláda.
