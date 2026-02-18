< sekcia Ekonomika
Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Vláda v stredu odsúhlasila návrh zmien stanov Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel (EUROFIMA). Zmeny sa týkajú článkov stanov upravujúcich jej fungovanie. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti ich odsúhlasilo vlani 16. októbra, jej akcionárom je aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Vyplýva to z návrhu zmien stanov firmy, ktorý na vláde predložil minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Bratislava 18. februára (TASR) - Ladislav Šimko bude splnomocnencom vlády SR pre Národný a regionálny partnerský plán. Post má zastávať od štvrtka (19. 2.). Do funkcie ho kabinet vymenoval na stredajšom rokovaní. Schválil tiež štatút splnomocnenca.
Bratislava 18. februára (TASR) - Štát uvoľní zo štátnych hmotných rezerv ropu pre bratislavskú rafinériu Slovnaft v objeme do 250.000 ton. V reakcii na prerušenie dodávok ropy ropovodom Družba o tom v stredu rozhodla vláda, keď zároveň vyhlásila stav ropnej núdze. Na výpožičku ropy rafinéria zloží finančnú zábezpeku alebo bankovú záruku vo výške jej evidenčnej hodnoty.
