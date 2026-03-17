< sekcia Ekonomika
Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba prevedie formou darovacej zmluvy osem miliónov eur v prospech Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Ide o financie zo zdaneného zisku podniku z roku 2024. Vyplýva to z návrhu na povolenie výnimky podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 17. marca (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny už nebude poskytovateľom investičnej pomoci. Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta ako samostatná forma investičnej pomoci bude zrušený. Mzdové náklady budú súčasťou dotácií na oprávnené náklady, ktorých poskytovateľom bude Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Vyplýva to z novely nariadenia vlády o podmienkach na poskytnutie investičnej pomoci, ktorú v utorok schválila vláda. Nariadenie zosúladila s novelou príslušného zákona.
Bratislava 17. marca (TASR) - Na konci roka 2025 sa cenový vývoj potravín na Slovensku upokojil. Potraviny patrili medzi najstabilnejšie položky spotrebného koša a rast ich cien bol miernejší než v predchádzajúcich rokoch, čo zmiernilo tlak na rozpočty domácností. V januári 2026 sa však tempo rastu cien potravín mierne zrýchlilo, čo súviselo najmä so sezónnymi faktormi, s vyššími nákladmi na suroviny. Napriek tomuto zrýchleniu zostáva celkový obraz trhu stabilný a potravinová dostupnosť nie je ohrozená. Vyplýva to z analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v utorok vzala na vedomie vláda.
Od poludnia stredy 18. marca bude platiť na území okresu Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji a okresov Michalovce a Trebišov v Košickom kraji mimoriadna situácia. Na utorkovom rokovaní ju v súvislosti s únikom nebezpečných látok v areáli Bukózy v obci Hencovce vyhlásila vláda.
Bratislava 17. marca (TASR) - Výkon trestu povinnej práce by po právoplatnosti rozhodnutia súdu mohol po novom nariaďovať probačný a mediačný úradník. Proces výkonu trestu povinnej práce by sa tak zefektívnil, zrýchlil a zároveň by sa odbremenil súd. Vyplýva to z návrhu novely zákona o probačných a mediačných úradníkoch, ktorý v utorok schválila vláda.
Bratislava 17. marca (TASR) - Osobitná ochrana v sporoch s ochranou slabšej strany by sa mohla rozšíriť aj o ochranu osôb zapojených do verejnej účasti. Vyplýva to z návrhu novely Civilného sporového poriadku, ktorým sa dopĺňa aj zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a ktorý v utorok schválila vláda SR. Predmetom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane osôb zapojených do verejnej účasti pred zjavne neopodstatnenými nárokmi alebo zneužívajúcimi súdnymi konaniami.
Bratislava 17. marca (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR by mohlo po novom vydávať licencie na dovoz predmetov kultúrnej hodnoty. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve, ktorý v utorok schválila vláda.
Bratislava 17. marca (TASR) - Vláda chce zastaviť zadlžovanie nemocníc zlepšením rozpočtovania vrátane zahrnutia očakávaných výdavkov do verejného zdravotného poistenia a úpravy finančných plánov. Vyplýva to z aktualizácie implementačného plánu Revízie výdavkov na zdravotníctvo 2025 - 2027, ktorú v utorok schválil vládny kabinet.
Bratislava 17. marca (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny už nebude poskytovateľom investičnej pomoci. Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta ako samostatná forma investičnej pomoci bude zrušený. Mzdové náklady budú súčasťou dotácií na oprávnené náklady, ktorých poskytovateľom bude Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Vyplýva to z novely nariadenia vlády o podmienkach na poskytnutie investičnej pomoci, ktorú v utorok schválila vláda. Nariadenie zosúladila s novelou príslušného zákona.
Bratislava 17. marca (TASR) - Na konci roka 2025 sa cenový vývoj potravín na Slovensku upokojil. Potraviny patrili medzi najstabilnejšie položky spotrebného koša a rast ich cien bol miernejší než v predchádzajúcich rokoch, čo zmiernilo tlak na rozpočty domácností. V januári 2026 sa však tempo rastu cien potravín mierne zrýchlilo, čo súviselo najmä so sezónnymi faktormi, s vyššími nákladmi na suroviny. Napriek tomuto zrýchleniu zostáva celkový obraz trhu stabilný a potravinová dostupnosť nie je ohrozená. Vyplýva to z analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v utorok vzala na vedomie vláda.
Od poludnia stredy 18. marca bude platiť na území okresu Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji a okresov Michalovce a Trebišov v Košickom kraji mimoriadna situácia. Na utorkovom rokovaní ju v súvislosti s únikom nebezpečných látok v areáli Bukózy v obci Hencovce vyhlásila vláda.
Bratislava 17. marca (TASR) - Výkon trestu povinnej práce by po právoplatnosti rozhodnutia súdu mohol po novom nariaďovať probačný a mediačný úradník. Proces výkonu trestu povinnej práce by sa tak zefektívnil, zrýchlil a zároveň by sa odbremenil súd. Vyplýva to z návrhu novely zákona o probačných a mediačných úradníkoch, ktorý v utorok schválila vláda.
Bratislava 17. marca (TASR) - Osobitná ochrana v sporoch s ochranou slabšej strany by sa mohla rozšíriť aj o ochranu osôb zapojených do verejnej účasti. Vyplýva to z návrhu novely Civilného sporového poriadku, ktorým sa dopĺňa aj zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a ktorý v utorok schválila vláda SR. Predmetom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane osôb zapojených do verejnej účasti pred zjavne neopodstatnenými nárokmi alebo zneužívajúcimi súdnymi konaniami.
Bratislava 17. marca (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR by mohlo po novom vydávať licencie na dovoz predmetov kultúrnej hodnoty. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve, ktorý v utorok schválila vláda.
Bratislava 17. marca (TASR) - Vláda chce zastaviť zadlžovanie nemocníc zlepšením rozpočtovania vrátane zahrnutia očakávaných výdavkov do verejného zdravotného poistenia a úpravy finančných plánov. Vyplýva to z aktualizácie implementačného plánu Revízie výdavkov na zdravotníctvo 2025 - 2027, ktorú v utorok schválil vládny kabinet.