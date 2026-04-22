Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 22. apríla (TASR) - Bezpečnosť prevádzky všetkých blokov slovenských jadrových elektrární je na dobrej úrovni, štvrtý blok elektrárne Mochovce prešiel neaktívnym otestovaním. Konštatuje to Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR za rok 2025, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie.
Bratislava 22. apríla (TASR) - Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) má do konca apríla predložiť oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu v súvislosti s plnením cieľa plánu obnovy „Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie.“ Zároveň má zabezpečiť všetky podklady a kroky potrebné pre vykonanie procesu strategického environmentálneho posudzovania (SEA). Vyplýva to z uznesenia k zabezpečeniu plnenia cieľa Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti rozvoja veternej energie, ktoré v stredu schválila vláda.
Bratislava 22. apríla (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh aktualizácie odškodnenia poškodených pri železničných dopravných nehodách pri Jablonove nad Turňou a Pezinku vlani v októbri a novembri. Potrebné bolo totiž spresniť spôsob overenia a identifikovania najvyššieho poškodenia na zdraví. Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) predložil uvedený návrh na vládu po konzultácii s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR. Výška odškodného pre poškodeného cestujúceho, ktorá sa odvíja od najvyššieho identifikovaného poškodenia na zdraví, sa nemení.
Bratislava 21. apríla (TASR) - Uplatňovanie úľavy pre energeticky náročné podniky na obdobie po obnovení činnosti by sa malo zabezpečiť. Vyplýva to návrhu novely nariadenia z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR o výške ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny pre Národný jadrový fond (NJF), ktorý v stredu schválil na svoje schôdzi vládny kabinet.
Bratislava 22. apríla (TASR) - Novým náčelníkom Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) sa má stať súčasný zástupca náčelníka GŠ generálporučík Miroslav Lorinc. Nomináciu na post schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní.
Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovenskí vojaci sa zúčastnia v 1. polroku 2026 na ďalších vojenských cvičeniach. Odcestujú do Maďarska, kde absolvujú cvičenie Soft Caps zamerané na vojensko-civilnú spoluprácu. Zúčastnia sa aj na cvičeniach European Spartan 2026 a Thracian Blade 2026 v Bulharsku. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila v stredu vláda.
Bratislava/Liptovský Mikuláš 22. apríla (TASR) - Vláda si 10. mája v Liptovskom Mikuláši pripomenie 81. výročie víťazstva nad fašizmom. Návrh na organizačné zabezpečenie osláv schválila na zasadnutí v stredu. Hlavným organizátorom osláv je Ministerstvo obrany SR, spoluorganizátori budú ministerstvo vnútra a rezort zdravotníctva.
Bratislava 22. apríla (TASR) - Letecké opravovne Trenčín (LOTN) majú naďalej pokračovať v spolupráci s americkým výrobcom stíhacích lietadiel F-16, spoločnosťou Lockheed Martin Global (LMGI). V rámci materiálu „Zapojenie slovenského priemyslu pri zabezpečení údržby viacúčelových lietadiel F-16 C/D Block 70 počas ich životného cyklu“ to na stredajšom rokovaní schválila vláda, rovnako tak odsúhlasila prípravu dokumentov, ktoré si vyžadujú súhlas americkej vlády s takouto spoluprácou.
Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovensko plánuje uzavrieť s Azerbajdžanskou republikou medzivládnu dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností. Kabinet schválil návrh dohody na svojom stredajšom rokovaní.
Bratislava 22. apríla (TASR) - Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) má do konca apríla predložiť oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu v súvislosti s plnením cieľa plánu obnovy „Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie.“ Zároveň má zabezpečiť všetky podklady a kroky potrebné pre vykonanie procesu strategického environmentálneho posudzovania (SEA). Vyplýva to z uznesenia k zabezpečeniu plnenia cieľa Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti rozvoja veternej energie, ktoré v stredu schválila vláda.
Bratislava 22. apríla (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh aktualizácie odškodnenia poškodených pri železničných dopravných nehodách pri Jablonove nad Turňou a Pezinku vlani v októbri a novembri. Potrebné bolo totiž spresniť spôsob overenia a identifikovania najvyššieho poškodenia na zdraví. Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) predložil uvedený návrh na vládu po konzultácii s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR. Výška odškodného pre poškodeného cestujúceho, ktorá sa odvíja od najvyššieho identifikovaného poškodenia na zdraví, sa nemení.
Bratislava 21. apríla (TASR) - Uplatňovanie úľavy pre energeticky náročné podniky na obdobie po obnovení činnosti by sa malo zabezpečiť. Vyplýva to návrhu novely nariadenia z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR o výške ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny pre Národný jadrový fond (NJF), ktorý v stredu schválil na svoje schôdzi vládny kabinet.
Bratislava 22. apríla (TASR) - Novým náčelníkom Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) sa má stať súčasný zástupca náčelníka GŠ generálporučík Miroslav Lorinc. Nomináciu na post schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní.
Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovenskí vojaci sa zúčastnia v 1. polroku 2026 na ďalších vojenských cvičeniach. Odcestujú do Maďarska, kde absolvujú cvičenie Soft Caps zamerané na vojensko-civilnú spoluprácu. Zúčastnia sa aj na cvičeniach European Spartan 2026 a Thracian Blade 2026 v Bulharsku. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila v stredu vláda.
Bratislava/Liptovský Mikuláš 22. apríla (TASR) - Vláda si 10. mája v Liptovskom Mikuláši pripomenie 81. výročie víťazstva nad fašizmom. Návrh na organizačné zabezpečenie osláv schválila na zasadnutí v stredu. Hlavným organizátorom osláv je Ministerstvo obrany SR, spoluorganizátori budú ministerstvo vnútra a rezort zdravotníctva.
Bratislava 22. apríla (TASR) - Letecké opravovne Trenčín (LOTN) majú naďalej pokračovať v spolupráci s americkým výrobcom stíhacích lietadiel F-16, spoločnosťou Lockheed Martin Global (LMGI). V rámci materiálu „Zapojenie slovenského priemyslu pri zabezpečení údržby viacúčelových lietadiel F-16 C/D Block 70 počas ich životného cyklu“ to na stredajšom rokovaní schválila vláda, rovnako tak odsúhlasila prípravu dokumentov, ktoré si vyžadujú súhlas americkej vlády s takouto spoluprácou.
Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovensko plánuje uzavrieť s Azerbajdžanskou republikou medzivládnu dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností. Kabinet schválil návrh dohody na svojom stredajšom rokovaní.