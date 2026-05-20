Súhrn vládou prerokovaných návrhov

TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.

Bratislava 20. mája (TASR) - Do plánu obnovy relevantných budov v roku 2026 nie sú zaradené žiadne verejné budovy. Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ktoré tieto budovy vlastnia a využívajú, totiž nenavrhli žiadne budovy na obnovu v tomto roku. Vyplýva to z návrhu plánu obnovy relevantných budov 2026, ktorý vláda v stredu vzala na vedomie. Materiál na vládu predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).




Bratislava 20. mája (TASR) - Strategické územie priemyselného parku „Horná Streda Industrial Park“ prejde zmenami. Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR na zmenu osvedčenia o významnej investícii pre tento investičný projekt. Dôvodom je oprava chýb v pôvodnom osvedčení a potreba doplnenia nových pozemkov.




Bratislava 20. mája (TASR) - Množstevné limity produktov rybolovu a vajec na predaj konečnému spotrebiteľovi sa upravia. Vyplýva to z návrhu nariadenia o hygienických požiadavkách na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.




Bratislava 20. mája (TASR) - Hranica množstva predaja ulovenej voľne žijúcej zveri by sa mala zvýšiť. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Návrh v stredu schválila vláda.
