Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava/Haniska 27. mája (TASR) - Košická spoločnosť GreenPharm dostane investičnú pomoc na rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne na výrobu výživových doplnkov, a to vo forme úľavy na dani z príjmov v nominálnej hodnote 4.055.722 eur. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Haniske (okres Košice-okolie) schválila vláda.
Bratislava/Haniska 27. mája (TASR) - Pokrok v projektovej príprave a vo výstavbe projektov cestnej a železničnej infraštruktúry, ktoré vyplývajú z ich prijatých harmonogramov a priorít, zhŕňa materiál, ktorý v stredu vláda vzala na vedomie na výjazdovom rokovaní. V roku 2025 došlo k posunu v realizácií vrátane projektovej prípravy pri 135 projektoch zaradených v harmonograme.
Bratislava/Haniska 27. mája (TASR) - Britská spoločnosť Unomedical dostane vládny investičný stimul vo výške 24,1 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov na diverzifikáciu a rozšírenie výroby v Michalovciach. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na výjazdovom zasadnutí schválila vláda.
