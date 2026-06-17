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Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Slovensko bude v rokoch 2027 až 2029 prispievať 100.000 eur na spolufinancovanie spoločných projektov SR a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Vláda návrh odsúhlasila na stredajšom rokovaní.
Bratislava 17. júna (TASR) - Na dokončenie industriálneho parku v Šuranoch, v ktorom má vyrásť nová továreň na batérie slovensko-čínskej spoločnosti GIB EnergyX Slovakia, bude štát do konca roka 2028 potrebovať takmer 144,87 milióna eur. Celkový rozpočet projektu má po započítaní všetkých doterajších aj plánovaných výdavkov dosiahnuť maximálne 270,76 milióna eur s DPH. Vyplýva to zo správy o stave projektu, ktorú predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. V stredu vláda schválila uznesenie, ktorým správu vzala na vedomie a zároveň ním odobrila realizáciu ďalších fáz strategickej investície a jej rozpočet.
Bratislava 17. júna (TASR) - Priamymi prijímateľmi prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR budú aj rozpočtové organizácie Dopravný úrad v pôsobnosti Ministerstva dopravy (MD) SR, DataCentrum, Finančné riaditeľstvo SR a Štátna pokladnica v rámci Ministerstva financií (MF) SR. Dva návrhy na určenie uvedených inštitúcií ako priamo určených prijímateľov prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v stredu schválila vláda. Predložili ich minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Bratislava 17. júna (TASR) - Vymedzenie trvalého trávneho porastu a chráneného krajinného prvku sa upraví. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády o požiadavkách na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Účinnosť nariadenia vlády sa navrhuje od 1. júla 2026.
Bratislava 17. júna (TASR) - Slovenská republika uzatvorí s Európskou komisiou (EK) Rámcovú úverovú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z finančného nástroja Európskej únie SAFE (Nástroj bezpečnostnej akcie pre Európu posilnením európskeho obranného priemyslu). Vyplýva to z návrhu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Maximálna suma úveru môže dosiahnuť 2,317 miliardy eur. Vecne príslušným rezortom pri implementácii nástroja SAFE je Ministerstvo obrany (MO) SR, ktoré sa podieľa na plnení úloh vyplývajúcich z úverovej zmluvy vrátane podpisu relevantných dokumentov.
Bratislava 17. júna (TASR) - Slovensko podpíše zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov, zabránení daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam so Srí Lankou a Egyptom. V stredu o tom rozhodla vláda. So zmluvami ešte musí súhlasiť parlament, následne ich môže prezident SR ratifikovať.
Bratislava 17. júna (TASR) - Celkové verejné investície do výstavby priemyselného parku Valaliky pri Košiciach a do rozvoja verejných služieb v priľahlých obciach majú do roku 2029 dosiahnuť 733,54 milióna eur s DPH. Vyplýva to z informatívnej správy o priebežnom plnení záväzkov z investičnej zmluvy, ktorú predložilo Ministerstvo hospodárstva SR. Na území parku vyrastie závod na výrobu elektromobilov automobilky Volvo.
Bratislava 17. júna (TASR) - Na dokončenie industriálneho parku v Šuranoch, v ktorom má vyrásť nová továreň na batérie slovensko-čínskej spoločnosti GIB EnergyX Slovakia, bude štát do konca roka 2028 potrebovať takmer 144,87 milióna eur. Celkový rozpočet projektu má po započítaní všetkých doterajších aj plánovaných výdavkov dosiahnuť maximálne 270,76 milióna eur s DPH. Vyplýva to zo správy o stave projektu, ktorú predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. V stredu vláda schválila uznesenie, ktorým správu vzala na vedomie a zároveň ním odobrila realizáciu ďalších fáz strategickej investície a jej rozpočet.
Bratislava 17. júna (TASR) - Priamymi prijímateľmi prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR budú aj rozpočtové organizácie Dopravný úrad v pôsobnosti Ministerstva dopravy (MD) SR, DataCentrum, Finančné riaditeľstvo SR a Štátna pokladnica v rámci Ministerstva financií (MF) SR. Dva návrhy na určenie uvedených inštitúcií ako priamo určených prijímateľov prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v stredu schválila vláda. Predložili ich minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Bratislava 17. júna (TASR) - Vymedzenie trvalého trávneho porastu a chráneného krajinného prvku sa upraví. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády o požiadavkách na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Účinnosť nariadenia vlády sa navrhuje od 1. júla 2026.
Bratislava 17. júna (TASR) - Slovenská republika uzatvorí s Európskou komisiou (EK) Rámcovú úverovú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z finančného nástroja Európskej únie SAFE (Nástroj bezpečnostnej akcie pre Európu posilnením európskeho obranného priemyslu). Vyplýva to z návrhu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Maximálna suma úveru môže dosiahnuť 2,317 miliardy eur. Vecne príslušným rezortom pri implementácii nástroja SAFE je Ministerstvo obrany (MO) SR, ktoré sa podieľa na plnení úloh vyplývajúcich z úverovej zmluvy vrátane podpisu relevantných dokumentov.
Bratislava 17. júna (TASR) - Slovensko podpíše zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov, zabránení daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam so Srí Lankou a Egyptom. V stredu o tom rozhodla vláda. So zmluvami ešte musí súhlasiť parlament, následne ich môže prezident SR ratifikovať.
Bratislava 17. júna (TASR) - Celkové verejné investície do výstavby priemyselného parku Valaliky pri Košiciach a do rozvoja verejných služieb v priľahlých obciach majú do roku 2029 dosiahnuť 733,54 milióna eur s DPH. Vyplýva to z informatívnej správy o priebežnom plnení záväzkov z investičnej zmluvy, ktorú predložilo Ministerstvo hospodárstva SR. Na území parku vyrastie závod na výrobu elektromobilov automobilky Volvo.