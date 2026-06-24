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Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava/Malcov 24. júna (TASR) - Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Malcove (okres Bardejov) schválila nariadenie, ktorým sa ustanovujú kritériá na účely uplatnenia individuálnej tarify za systémové služby (TSS) a individuálnej tarify za prevádzkovanie systému (TPS). Nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla.
Bratislava/Malcov 24. júna (TASR) - Pri prehodnocovaní nároku na energopomoc v prvom polroku bežného roka zostáva rozhodujúce obdobie na sledovanie príjmov energetickej domácnosti od začiatku júla do konca júna bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho roka. Pri prehodnocovaní v druhom polroku sa toto obdobie upraví na 1. apríla bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom sa prehodnocovanie vykonáva. Vyplýva to z novely nariadenia o adresnej energopomoci, ktoré v stredu schválila vláda.
Bratislava/Malcov 24. júna (TASR) - Už 22 z 33 úloh Vízie spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035 je splnených. Vyplýva to z informatívneho materiálu z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vzala na vedomie vláda.
Malcov 24. júna (TASR) - Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Malcov (okres Bardejov) vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Vyše 2,4 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti.
Malcov 24. júna (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR odporúča podporiť rozvoj spolupráce Slovenska s Kazachstanom a Uzbekistanom v oblasti geologického prieskumu kritických nerastných surovín. Vytvoriť by sa mohli vhodné podmienky na realizáciu spoločných odborných, výskumných a vzdelávacích aktivít. Vyplýva to z informácie o vyhodnotení možností spolupráce SR s Kazašskou republikou a Uzbeckou republikou, ktorú vzala vláda na vedomie.
Bratislava/Malcov 24. júna (TASR) - Pri prehodnocovaní nároku na energopomoc v prvom polroku bežného roka zostáva rozhodujúce obdobie na sledovanie príjmov energetickej domácnosti od začiatku júla do konca júna bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho roka. Pri prehodnocovaní v druhom polroku sa toto obdobie upraví na 1. apríla bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom sa prehodnocovanie vykonáva. Vyplýva to z novely nariadenia o adresnej energopomoci, ktoré v stredu schválila vláda.
Bratislava/Malcov 24. júna (TASR) - Už 22 z 33 úloh Vízie spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035 je splnených. Vyplýva to z informatívneho materiálu z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vzala na vedomie vláda.
Malcov 24. júna (TASR) - Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Malcov (okres Bardejov) vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Vyše 2,4 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti.
Malcov 24. júna (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR odporúča podporiť rozvoj spolupráce Slovenska s Kazachstanom a Uzbekistanom v oblasti geologického prieskumu kritických nerastných surovín. Vytvoriť by sa mohli vhodné podmienky na realizáciu spoločných odborných, výskumných a vzdelávacích aktivít. Vyplýva to z informácie o vyhodnotení možností spolupráce SR s Kazašskou republikou a Uzbeckou republikou, ktorú vzala vláda na vedomie.