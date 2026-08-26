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Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Výkon štátnej správy a dohľadu nad systémami umelej inteligencie (AI) má na Slovensku koordinovať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Vyplýva to z návrhu zákona o štátnej správe v oblasti umelej inteligencie a európskej dátovej regulácie, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Subjektami verejného práva by sa mohli stať aj združenia obcí. Umožní sa tým efektívnejšia podpora z Envirofondu či eurofondov na budovanie verejných vodovodov či kanalizácií. Vyplýva to z novely vodného zákona, ktorou sa dopĺňajú aj ďalšie zákony. Legislatívu schválila vláda na stredajšom rokovaní.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) Marek Eštok bude spoluzodpovedný za politický dohľad a koordináciu implementácie investičných projektov SR a Spojených arabských emirátov (SAE). Určila to vláda na svojom stredajšom rokovaní.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Vláda na svojom stredajšom rokovaní odvolala podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov (UOOU) SR Tomáša Danča. Do funkcie zároveň vymenovala Zuzanu Nemetz.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Správcom jedinej zostávajúcej akceleračnej zóny v strategickom dokumente bude Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS). V stredu o tom rozhodla vláda, ktorá zároveň schválila strategický dokument Akceleračné zóny pre veternú energiu v SR. Podľa neho by v zóne mohlo vyrásť maximálne 43 turbín s celkovým inštalovaným výkonom 301 megawattov.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Trh s nízkouhlíkovými plynmi a vodíkom dostane nové pravidlá. Vyplýva to z návrhu novely zákona o energetike, ktorý v stredu schválila vláda. Hlavným dôvodom zmien je povinná transpozícia európskej reformy schválenej v júni 2024, ktorej cieľom je podpora uhlíkovej neutrality, zníženie emisií a postupný odklon od fosílnych palív.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Upraviť pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) v oblasti kybernetickej bezpečnosti produktov s digitálnymi prvkami, najmä jeho postavenia ako orgánu dohľadu nad trhom pre tieto výrobky, má návrh nového zákona o kybernetickej odolnosti. Právnu normu z dielne NBÚ v stredu schválila vláda.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Podpora znižovania emisií skleníkových plynov aj zabezpečenie primeranej úrovne ochrany životného prostredia je zámerom návrhu novely zákona o civilnom letectve (letecký zákon). Bude vykonávať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 18. októbra 2023 o zaistení rovnakých podmienok pre udržateľnú leteckú dopravu (iniciatíva ReFuelEU Aviation). Vláda v stredu novelu schválila s navrhovanou účinnosťou 1. januára 2027, pripravilo ju Ministerstvo dopravy (MD) SR.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Príprava územia pre investície v oblasti energetiky, ktoré by malo vzniknúť v katastrálnych územiach viacerých obcí v okrese Michalovce, je strategickou investíciou. Žiadosť pološtátnej spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) o vydanie takéhoto osvedčenia v stredu schválila vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) sa zároveň zaviazal, že zo štátneho rozpočtu nebudú financované ani realizované projekty zamerané na výstavbu alebo prevádzku veterných parkov na Zemplíne.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Prídavok na dieťa by sa mal po novom vyplácať až do 26 rokov veku. Jeho poskytovanie však bude pre deti pracovníkov z tretích krajín podmienené trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Zároveň by sa mali sprísniť postihy za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností, pričom pri opakovanom porušovaní pravidiel bude možné výplatu prídavkov dočasne pozastaviť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prídavku na dieťa, ktorú v stredu schválila vláda.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Na Slovensku sa bude uplatňovať princíp prvoradosti energetickej efektívnosti, zbierať údaje o spotrebe energie a zmení sa aj definícia energetickej chudoby. Vyplýva to z návrhu nového zákona o energetickej efektívnosti z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Cieľom je do slovenskej legislatívy transponovať európsku smernicu o energetickej efektívnosti.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Agentúry dočasného zamestnávania budú musieť hlásiť začiatok a koniec pridelenia pracovníkov ústrediu práce v reálnom čase a zároveň bude zakázaný prevod povolení na ich činnosť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v stredu schválila vláda.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Návrh nového zákona o civilnom letectve (letecký zákon), ktorý v stredu schválila vláda, má po takmer 30 rokoch nahradiť obdobný zákon z roku 1998. „Návrhom zákona sa zabezpečí, že príslušné oblasti civilného letectva budú mať svoju právnu úpravu na národnej úrovni alebo na úrovni EÚ,“ priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo dopravy (MD) SR, ktoré návrh zákona pripravilo.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Podpora osamostatňovania pre mladých dospelých, odchádzajúcich z centier pre deti a rodiny (CDR), sa posilní. Štát im uľahčí prístup k bývaniu, zavedie nácvik manažmentu osobných financií a možnosť takejto pomoci otvorí aj pre mladých ľudí po ukončení pestúnskej či inej náhradnej starostlivosti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Do školského programu dodávania ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov pribudnú od nového školského roka nové druhy výrobkov a upravia sa paušálne výšky dotácií podľa reálnych trhových cien. Zavedie sa aj nový mechanizmus, ktorý má zamedziť prepadávaniu nevyčerpaných peňazí. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Právne postavenie a kompetencie Slovenskej lesníckej komory sa posilnia. Vyplýva to z návrhu nového zákona z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Databázu obchodníkov s ovocím, zeleninou a banánmi bude v SR spravovať Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, avšak ako súčasť už existujúcich informačných systémov verejnej správy podľa zákona o potravinách. Z toho dôvodu nebude nutné zriadiť na uvedený účel nový informačný systém. Vyplýva to z návrhu novely zákona o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu schválila vláda.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Znížiť administratívne zaťaženie firiem vrátane významného zníženia rozsahu účtovných jednotiek s povinnosťou vykazovania informácií o udržateľnosti je cieľom návrhu novely zákona o účtovníctve, ktorý v stredu schválila vláda. Do slovenského právneho poriadku sa ním prenáša upravená európska smernica o požiadavkách na vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Úprava pravidiel pre platformové hospodárstvo, ktorá má prispieť k zlepšeniu výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) a odstráneniu narúšania hospodárskej súťaže v oblasti vybraných služieb poskytovaných prostredníctvom online platforiem je jedným z cieľov návrhu novely zákona o DPH, ktorú v stredu schválila vláda. Do slovenského právneho poriadku prevezme zmeny z viacerých európskych smerníc týkajúcich sa DPH.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Zlepšiť podnikateľské prostredie a zefektívniť výkon správy dane má návrh novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorý v stredu schválila vláda. Zároveň upravuje aj vybrané zákony o spotrebných daniach z minerálneho oleja, tabakových výrobkov a elektriny, uhlia a zemného plynu.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Akciové spoločnosti by mohli vydávať akcie s viacnásobnými hlasovacími právami. Zakladatelia alebo iní akcionári by tak mohli získať nový kapitál bez straty rozhodujúceho vplyvu na spoločnosť. Vyplýva to z návrhu novely Obchodného zákonníka, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Subjektami verejného práva by sa mohli stať aj združenia obcí. Umožní sa tým efektívnejšia podpora z Envirofondu či eurofondov na budovanie verejných vodovodov či kanalizácií. Vyplýva to z novely vodného zákona, ktorou sa dopĺňajú aj ďalšie zákony. Legislatívu schválila vláda na stredajšom rokovaní.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Zníženie nadmerného administratívneho zaťaženia a zvýšenie podpory dlhodobých investícií poisťovní je cieľom návrhu novely zákona o poisťovníctve, ktorý v stredu schválila vláda. Do slovenského právneho poriadku má prevziať upravenú európsku smernicu o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia, tzv. Solventnosť II.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Subjektami verejného práva by sa mohli stať aj združenia obcí. Umožní sa tým efektívnejšia podpora z Envirofondu či eurofondov na budovanie verejných vodovodov či kanalizácií. Vyplýva to z novely vodného zákona, ktorou sa dopĺňajú aj ďalšie zákony. Legislatívu schválila vláda na stredajšom rokovaní.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) Marek Eštok bude spoluzodpovedný za politický dohľad a koordináciu implementácie investičných projektov SR a Spojených arabských emirátov (SAE). Určila to vláda na svojom stredajšom rokovaní.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Vláda na svojom stredajšom rokovaní odvolala podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov (UOOU) SR Tomáša Danča. Do funkcie zároveň vymenovala Zuzanu Nemetz.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Správcom jedinej zostávajúcej akceleračnej zóny v strategickom dokumente bude Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS). V stredu o tom rozhodla vláda, ktorá zároveň schválila strategický dokument Akceleračné zóny pre veternú energiu v SR. Podľa neho by v zóne mohlo vyrásť maximálne 43 turbín s celkovým inštalovaným výkonom 301 megawattov.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Trh s nízkouhlíkovými plynmi a vodíkom dostane nové pravidlá. Vyplýva to z návrhu novely zákona o energetike, ktorý v stredu schválila vláda. Hlavným dôvodom zmien je povinná transpozícia európskej reformy schválenej v júni 2024, ktorej cieľom je podpora uhlíkovej neutrality, zníženie emisií a postupný odklon od fosílnych palív.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Upraviť pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) v oblasti kybernetickej bezpečnosti produktov s digitálnymi prvkami, najmä jeho postavenia ako orgánu dohľadu nad trhom pre tieto výrobky, má návrh nového zákona o kybernetickej odolnosti. Právnu normu z dielne NBÚ v stredu schválila vláda.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Podpora znižovania emisií skleníkových plynov aj zabezpečenie primeranej úrovne ochrany životného prostredia je zámerom návrhu novely zákona o civilnom letectve (letecký zákon). Bude vykonávať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 18. októbra 2023 o zaistení rovnakých podmienok pre udržateľnú leteckú dopravu (iniciatíva ReFuelEU Aviation). Vláda v stredu novelu schválila s navrhovanou účinnosťou 1. januára 2027, pripravilo ju Ministerstvo dopravy (MD) SR.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Príprava územia pre investície v oblasti energetiky, ktoré by malo vzniknúť v katastrálnych územiach viacerých obcí v okrese Michalovce, je strategickou investíciou. Žiadosť pološtátnej spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) o vydanie takéhoto osvedčenia v stredu schválila vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) sa zároveň zaviazal, že zo štátneho rozpočtu nebudú financované ani realizované projekty zamerané na výstavbu alebo prevádzku veterných parkov na Zemplíne.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Prídavok na dieťa by sa mal po novom vyplácať až do 26 rokov veku. Jeho poskytovanie však bude pre deti pracovníkov z tretích krajín podmienené trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Zároveň by sa mali sprísniť postihy za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností, pričom pri opakovanom porušovaní pravidiel bude možné výplatu prídavkov dočasne pozastaviť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prídavku na dieťa, ktorú v stredu schválila vláda.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Na Slovensku sa bude uplatňovať princíp prvoradosti energetickej efektívnosti, zbierať údaje o spotrebe energie a zmení sa aj definícia energetickej chudoby. Vyplýva to z návrhu nového zákona o energetickej efektívnosti z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Cieľom je do slovenskej legislatívy transponovať európsku smernicu o energetickej efektívnosti.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Agentúry dočasného zamestnávania budú musieť hlásiť začiatok a koniec pridelenia pracovníkov ústrediu práce v reálnom čase a zároveň bude zakázaný prevod povolení na ich činnosť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v stredu schválila vláda.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Návrh nového zákona o civilnom letectve (letecký zákon), ktorý v stredu schválila vláda, má po takmer 30 rokoch nahradiť obdobný zákon z roku 1998. „Návrhom zákona sa zabezpečí, že príslušné oblasti civilného letectva budú mať svoju právnu úpravu na národnej úrovni alebo na úrovni EÚ,“ priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo dopravy (MD) SR, ktoré návrh zákona pripravilo.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Podpora osamostatňovania pre mladých dospelých, odchádzajúcich z centier pre deti a rodiny (CDR), sa posilní. Štát im uľahčí prístup k bývaniu, zavedie nácvik manažmentu osobných financií a možnosť takejto pomoci otvorí aj pre mladých ľudí po ukončení pestúnskej či inej náhradnej starostlivosti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Do školského programu dodávania ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov pribudnú od nového školského roka nové druhy výrobkov a upravia sa paušálne výšky dotácií podľa reálnych trhových cien. Zavedie sa aj nový mechanizmus, ktorý má zamedziť prepadávaniu nevyčerpaných peňazí. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Právne postavenie a kompetencie Slovenskej lesníckej komory sa posilnia. Vyplýva to z návrhu nového zákona z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Databázu obchodníkov s ovocím, zeleninou a banánmi bude v SR spravovať Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, avšak ako súčasť už existujúcich informačných systémov verejnej správy podľa zákona o potravinách. Z toho dôvodu nebude nutné zriadiť na uvedený účel nový informačný systém. Vyplýva to z návrhu novely zákona o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu schválila vláda.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Znížiť administratívne zaťaženie firiem vrátane významného zníženia rozsahu účtovných jednotiek s povinnosťou vykazovania informácií o udržateľnosti je cieľom návrhu novely zákona o účtovníctve, ktorý v stredu schválila vláda. Do slovenského právneho poriadku sa ním prenáša upravená európska smernica o požiadavkách na vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Úprava pravidiel pre platformové hospodárstvo, ktorá má prispieť k zlepšeniu výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) a odstráneniu narúšania hospodárskej súťaže v oblasti vybraných služieb poskytovaných prostredníctvom online platforiem je jedným z cieľov návrhu novely zákona o DPH, ktorú v stredu schválila vláda. Do slovenského právneho poriadku prevezme zmeny z viacerých európskych smerníc týkajúcich sa DPH.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Zlepšiť podnikateľské prostredie a zefektívniť výkon správy dane má návrh novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorý v stredu schválila vláda. Zároveň upravuje aj vybrané zákony o spotrebných daniach z minerálneho oleja, tabakových výrobkov a elektriny, uhlia a zemného plynu.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Akciové spoločnosti by mohli vydávať akcie s viacnásobnými hlasovacími právami. Zakladatelia alebo iní akcionári by tak mohli získať nový kapitál bez straty rozhodujúceho vplyvu na spoločnosť. Vyplýva to z návrhu novely Obchodného zákonníka, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Subjektami verejného práva by sa mohli stať aj združenia obcí. Umožní sa tým efektívnejšia podpora z Envirofondu či eurofondov na budovanie verejných vodovodov či kanalizácií. Vyplýva to z novely vodného zákona, ktorou sa dopĺňajú aj ďalšie zákony. Legislatívu schválila vláda na stredajšom rokovaní.
Bratislava 26. augusta (TASR) - Zníženie nadmerného administratívneho zaťaženia a zvýšenie podpory dlhodobých investícií poisťovní je cieľom návrhu novely zákona o poisťovníctve, ktorý v stredu schválila vláda. Do slovenského právneho poriadku má prevziať upravenú európsku smernicu o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia, tzv. Solventnosť II.