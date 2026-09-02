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Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Vláda na výjazdovom stredajšom rokovaní v Nitre odsúhlasila podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Dohovor zriaďuje nezávislý orgán, ktorý bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škody spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajine.
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre schválila zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Minister pôdohospodárstva má predložiť vláde na schválenie štatút komisie do 9. septembra.
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Poľnohospodári dostanú mimoriadnu podporu na kompenzáciu rastu cien výrobných vstupov v celkovej výške 19,73 milióna eur. Okrem balíka 6,58 milióna eur, ktoré sprístupnila Slovensku na takúto podporu Európska komisia, dostanú poľnohospodári ešte 13,15 milióna eur zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom v roku 2026 pôjde zo štátneho rozpočtu suma vo výške 30 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý na svojom v výjazdovom rokovaní v Nitre schválil vládny kabinet.
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Miestne akčné skupiny (MAS) dostanú prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry do 15. októbra zálohu na svoje prevádzkové náklady vo výške 90 % oprávnených finančných prostriedkov. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na svojom výjazdovom zasadnutí schválila vláda.
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Alokácie priamych platieb na kalendárny rok 2027 v rámci Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 - 2027 sa môže zvýšiť o sumu 77,72 milióna eur. Návrh z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR schválila v stredu vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre.
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre schválila zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Minister pôdohospodárstva má predložiť vláde na schválenie štatút komisie do 9. septembra.
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Poľnohospodári dostanú mimoriadnu podporu na kompenzáciu rastu cien výrobných vstupov v celkovej výške 19,73 milióna eur. Okrem balíka 6,58 milióna eur, ktoré sprístupnila Slovensku na takúto podporu Európska komisia, dostanú poľnohospodári ešte 13,15 milióna eur zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom v roku 2026 pôjde zo štátneho rozpočtu suma vo výške 30 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý na svojom v výjazdovom rokovaní v Nitre schválil vládny kabinet.
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Miestne akčné skupiny (MAS) dostanú prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry do 15. októbra zálohu na svoje prevádzkové náklady vo výške 90 % oprávnených finančných prostriedkov. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na svojom výjazdovom zasadnutí schválila vláda.
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Alokácie priamych platieb na kalendárny rok 2027 v rámci Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 - 2027 sa môže zvýšiť o sumu 77,72 milióna eur. Návrh z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR schválila v stredu vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre.