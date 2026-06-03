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Súkromná aktivita v čínskej ekonomike v máji vzrástla

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Májové tempo rastu čínskej súkromnej aktivity bolo druhé najrýchlejšie za ostatné dva roky.

Autor TASR
Peking 3. júna (TASR) - Rast aktivity v čínskom súkromnom sektore sa v máji zrýchlil. Zložený index nákupných manažérov (PMI) zostavovaný firmou RatingDog (pôvodne Caixin), ktorý mapuje vývoj v odvetví priemyslu aj služieb, stúpol na 54 bodov z aprílovej úrovne 53,1 bodu. Hodnota zloženého PMI tak dosiahla najvyššiu úroveň od februára. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Májové tempo rastu čínskej súkromnej aktivity bolo druhé najrýchlejšie za ostatné dva roky. Posilnil sa sektor služieb a rástla aj priemyselná produkcia. Nové objednávky sa zväčšili najrýchlejším tempom za tri mesiace, čo odzrkadľuje zlepšujúci sa dopyt v celej ekonomike.

Zamestnanosť v máji takisto mierne vzrástla, a to najmä vďaka tomu, že pracovníkov prijímali firmy v odvetví služieb. Rast cien výrobných vstupov sa prvýkrát od januára zmiernil, čo pomohlo spomaliť rast cien účtovaných zákazníkom. Celkový tlak v oblasti nákladov tak zostal v súlade s dlhodobým priemerom, čo naznačuje, že inflačné tlaky v krajine sú zvládnuteľné.
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