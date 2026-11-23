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Súkromná aktivita vo Francúzsku v novembri prudko klesla
Objednávky prudko klesli v dôsledku slabého domáceho dopytu pred veľmi neistým obdobím volieb v budúcom roku.
Autor TASR
Paríž 23. novembra (TASR) - Aktivita francúzskeho súkromného sektora sa v novembri zmenšila. Ukázali to výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila v pondelok. Išlo o druhý mesiac poklesu aktivity v rade, ktorý bol zároveň najprudší od mája. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zložený index nákupných manažérov (PMI) mapujúci odvetvia priemyslu a služieb, ktorý S&P Global zostavuje, klesol na 46,2 bodu z októbrovej úrovne 46,6 bodu. Nenaplnilo sa tak očakávanie analytikov, ktorí predpokladali, že index sa zlepší na 48,1 bodu.
Objednávky prudko klesli v dôsledku slabého domáceho dopytu pred veľmi neistým obdobím volieb v budúcom roku. Tempo poklesu nových objednávok zo zahraničia sa však výrazne spomalilo.
Produkcia francúzskeho spracovateľského priemyslu klesla najrýchlejším tempom od februára 2025, ale oslabovanie produkcie služieb sa trochu zmiernilo. Firmy už siedmy mesiac v rade znižovali počet svojich zamestnancov.
Inflačné tlaky vo francúzskom súkromnom sektore sa však zmiernili. Rast cien vstupov sa spomalil na trojmesačné minimum a rast výrobných cien sa zmiernil na osemmesačné minimum. V otázke výhľadu na najbližší rok sú francúzske firmy najviac pesimistické od októbra 2012, ak sa do úvahy neberú mesiace marec a apríl roka 2020, keď hospodárstvo zasiahla pandémia koronavírusu.
Zložený index nákupných manažérov (PMI) mapujúci odvetvia priemyslu a služieb, ktorý S&P Global zostavuje, klesol na 46,2 bodu z októbrovej úrovne 46,6 bodu. Nenaplnilo sa tak očakávanie analytikov, ktorí predpokladali, že index sa zlepší na 48,1 bodu.
Objednávky prudko klesli v dôsledku slabého domáceho dopytu pred veľmi neistým obdobím volieb v budúcom roku. Tempo poklesu nových objednávok zo zahraničia sa však výrazne spomalilo.
Produkcia francúzskeho spracovateľského priemyslu klesla najrýchlejším tempom od februára 2025, ale oslabovanie produkcie služieb sa trochu zmiernilo. Firmy už siedmy mesiac v rade znižovali počet svojich zamestnancov.
Inflačné tlaky vo francúzskom súkromnom sektore sa však zmiernili. Rast cien vstupov sa spomalil na trojmesačné minimum a rast výrobných cien sa zmiernil na osemmesačné minimum. V otázke výhľadu na najbližší rok sú francúzske firmy najviac pesimistické od októbra 2012, ak sa do úvahy neberú mesiace marec a apríl roka 2020, keď hospodárstvo zasiahla pandémia koronavírusu.