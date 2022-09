Súkromné banky v Nemecku očakávajú dlhšiu recesiu

Frankfurt nad Mohanom 22. septembra (TASR) - Hlavní ekonómovia nemeckých súkromných bánk očakávajú, že výkon najväčšieho európskeho hospodárstva bude klesať štyri štvrťroky po sebe, do leta 2023. Vysoké ceny energií, rastúce firemné náklady a výrazná strata kúpnej sily spotrebiteľov v dôsledku extrémne vysokej inflácie podľa nich stiahnu nemeckú ekonomiku v zime do recesie. Ukázala to vo štvrtok najnovšia prognóza, ktorú TASR prevzala z DPA.



"Určite mám pozitívny pohľad na to, čo bude možné po kríze. Najprv však budeme čeliť recesii, ktorá bude v Nemecku pravdepodobne strmšia ako vo väčšine ostatných krajín v Európe," povedal hlavný ekonóm Berenberg Bank Holger Schmieding, podľa ktorého však existuje šanca, že sa ekonomika v Nemecku opäť stabilizuje už na jar 2023.



"Potom opäť očakávame rast," uviedol Schmieding.



Podľa ekonómov súkromných bánk sa však pokles hospodárstva výrazne nedotkne trhu práce, a to aj vďaka štátnej pomoci.



Celkovo 15 ekonómov, ktorí sa zapojili do prognózy, odhaduje, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v roku 2023 zníži o 1,3 % po tom, ako za celý tento rok 2022 stúpne o 1,4 %.



Prípadné oživenie hospodárskeho rastu bude "rozhodne závisieť od ďalšieho vývoja cien".



Európska centrálna banka (ECB) vyhlásila vojnu rekordne vysokej inflácii a dvakrát zvýšila svoje úrokové sadzby - v júli a septembri. Očakáva sa pritom ďalšie zvyšovanie sadzieb. Napriek tomu hlavní ekonómovia súkromných bánk, podobne ako iní experti, predpovedajú, že inflácia v Nemecku aj v eurozóne zostane v budúcom roku okolo 6 %.



"Inflácia čoskoro dosiahne vrchol, ale ešte nevyvrcholila," povedal Schmieding. "Pravdepodobne sa nebudeme môcť vrátiť k medziročnej miere inflácie na úrovni 2 % do roku 2024," dodal.