Súkromné firmy investujú do AI a rozvoja ľudí, chcú posilniť odolnosť
Najväčšou prekážkou pri zavádzaní umelej inteligencie sú podľa respondentov etické otázky, ktoré spomína 61 % generálnych riaditeľov.
Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Súkromné spoločnosti sa čoraz viac pripravujú na budúcnosť v prostredí ekonomických, technologických a geopolitických výziev. Zameriavajú sa najmä na zvyšovanie odolnosti, efektívnosti a podporu inovácií. Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú investície do umelej inteligencie (AI) a rozvoj schopností zamestnancov. Vyplynulo to zo štúdie KPMG Private Company CEO Outlook 2025.
Podľa prieskumu až 80 % generálnych riaditeľov súkromných spoločností verí v rast svojej firmy a 65 % pozitívne hodnotí aj vývoj globálnej ekonomiky. Takmer tri štvrtiny (73 %) lídrov zároveň plánujú alebo už realizujú expanziu na nové trhy.
Významnou stratégiou zostáva aj rast prostredníctvom fúzií a akvizícií, o ktoré má záujem 85 % respondentov. Oproti minulému roku však klesol podiel manažérov, ktorí podporujú veľké transformačné akvizície. Kým v roku 2024 ich podporovalo 45 % generálnych riaditeľov, v roku 2025 je to 30 %. Podľa KPMG to súvisí s neistotou v globálnej ekonomike, ktorú ovplyvňujú napríklad obchodné bariéry či geopolitické napätie.
„Generálni riaditelia súkromných spoločností dokazujú, že flexibilita, rýchle rozhodovanie a proaktívny prístup sú kľúčom k dlhodobej odolnosti a rastu,“ uviedol partner zodpovedný za daňové a právne služby v KPMG na Slovensku Marek Masaryk.
Podľa prieskumu patrí umelá inteligencia medzi hlavné investičné priority až 71 % lídrov súkromných spoločností. Najväčší prínos AI vidia v lepšej analýze dát, efektívnejšom rozhodovaní a automatizácii procesov. Návratnosť investícií však väčšina firiem očakáva až v dlhšom horizonte.
Najväčšou prekážkou pri zavádzaní umelej inteligencie sú podľa respondentov etické otázky, ktoré spomína 61 % generálnych riaditeľov. Ide najmä o problémy ochrany súkromia, transparentnosti či zodpovednosti pri využívaní autonómnych systémov. Výzvou je aj pomalý vývoj regulácie, ktorý podľa troch štvrtín lídrov implementáciu AI spomaľuje.
Štúdia zároveň poukázala na rastúci význam udržateľnosti v podnikových stratégiách. Viacero firiem začína integrovať princípy environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti do svojich podnikateľských modelov a uvádza na trh produkty podporujúce energetickú transformáciu. Až 69 % riaditeľov súkromných spoločností zároveň verí, že umelá inteligencia môže pomôcť rýchlejšie inovovať a napĺňať klimatické ciele.
