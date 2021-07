Súkromné tryskáče majú zlaté časy vďaka pandémii

Praha 17. júla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu spôsobila krízu v takmer celej leteckej doprave, až na jednu výnimku. Prevádzkovateľom spoločností s privátnymi lietadlami paradoxne pandémia priniesla doslova zlaté časy. K cestovaniu luxusnými tryskáčmi od vlaňajška prešli aj pasažieri, ktorí za normálnych okolností využívali komerčné linky. Cestujú nimi nielen na služobné cesty, ale aj na dovolenku. Uviedol to portál Lidovky.cz.



V časoch najtvrdších opatrení to bola často jediná možnosť, ako sa niekam dostať. Ale aj po ich uvoľnení pretrváva strach z nákazy od spolucestujúcich. Práve tieto dôvody priviedli časť pasažierov k prenájmu súkromného lietadla, a to aj napriek cenám, ktoré zostávajú pre bežných ľudí nedosiahnuteľné.



Doslova žatvu majú od minulého leta aj české súkromné letecké spoločnosti. "Celkovo od minulej jari vzrástol dopyt po súkromných letoch zhruba o pätinu," uviedol pre Lidovky.cz riaditeľ firmy Eclair Aviation Michal Laboutka. Potvrdil tiež, že prichádzajú aj ľudia, ktorým by to predtým ani nenapadlo.



"Počas krízy sa na nás obracalo tiež viac firiem, ktoré napriek pandémii posielali zamestnancov na služobné cesty. Predtým sa zdráhali nasadiť taký nadštandard, pre obmedzenie liniek im ale často nič iné nezostalo," dodal.



Rastúci záujem o súkromné lietadlá potvrdili už predtým hovorkyňa najväčšieho českého prevádzkovateľa privátnej leteckej dopravy ABS Jets Markéta Janatová či zakladateľ spoločnosti Aeropartner Richard Santus. Podľa neho je záujem predovšetkým o zahraničné cesty, Česko je na lietanie príliš malé. Odvetvie súkromných lietadiel tak zažíva rast, v aký predtým ani nedúfalo



"Pred pandémiou sme rástli pomaly. Možno povedať, že sme do prevádzky pridávali jedno lietadlo za dva roky. Oproti tomu len za tento rok postupne zaradíme do prevádzky tri nové lietadlá a na budúci rok máme rozpracované ďalšie projekty. Takáto priaznivá situácia nebude trvať donekonečna," skonštatoval Laboutka.



Prevádzkovatelia súkromných lietadiel prijali nové letušky, pilotov a ďalších zamestnancov v čase, keď veľkí dopravcovia, naopak, pre nedostatok letov prepúšťali kvalifikovaný personál po stovkách.



Podľa šéfa Eclair Aviation sa po vypuknutí pandémie začalo objavovať oveľa viac záujemcov aj o vlastné lietadla. Prejavilo sa to aj na tzv. secondhandovom trhu lietadiel - ponuka je tam teraz najmenšia za 20 rokov.



Väčšina vlastníkov lietadiel dáva stroj do starostlivosti práve leteckým spoločnostiam, ktoré pre nich zabezpečia nutný servis a ich prenájom, čo aspoň sčasti uhradí náklady potrebné na prevádzku.



S cenami za let súkromným lietadlom však ani rastúci dopyt zatiaľ nepohol. "Napríklad hodinová sadzba za lietadlo Gulfstream 200, ktoré slúži pre stredné vzdialenosti, je 4000 eur. A je jedno, či letí jeden človek, alebo deväť ľudí," dodal Laboutka.



Takzvanú pandemickú krízu okrem privátneho lietania zvládli bez väčších problémov už len nákladné lety, ktorým sa darilo vďaka nakupovaniu cez internet. Počas letnej sezóny sa síce do vzduchu vrátila časť cestujúcich, je však pravdepodobné, že s príchodom jesene nastane opäť krušnejšie obdobie. To bude znamenať ďalšiu príležitosť pre prevádzkovateľov súkromných lietadiel.