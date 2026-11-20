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Súkromní obhospodarovatelia lesov si rozdelia 7 miliónov eur
Podpora má kompenzačný charakter a je určená subjektom, ktoré zabezpečujú mimoprodukčné funkcie lesov v súlade s programom starostlivosti o ne.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Súkromní vlastníci a správcovia lesov dostanú finančnú podporu na zachovanie ich spoločenských a ekologických funkcií, ktorými sú napríklad ochrana pôdy či zadržiavanie vody. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v rámci výzvy schválila pomoc pre 345 žiadateľov v celkovej výške 7 miliónov eur. Vyplácanie finančných prostriedkov sa začalo tento týždeň, informovalo v piatok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Podpora má kompenzačný charakter a je určená subjektom, ktoré zabezpečujú mimoprodukčné funkcie lesov v súlade s programom starostlivosti o ne. Financie podľa rezortu pomôžu pokryť náklady na výchovu lesných porastov prostredníctvom prečistiek a prebierok, odstraňovanie inváznych nepôvodných drevín či uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenia.
PPA od 12. novembra 2026 priebežne zasiela schváleným žiadateľom notifikačné e-maily obsahujúce zmluvy potrebné na poskytnutie finančnej podpory. Agentúra preto žiadateľom odporúča pravidelne kontrolovať svoje e-mailové schránky a postupovať podľa doručených pokynov. Samotné platby zrealizuje priebežne po doručení riadne podpísaných zmlúv a nadobudnutí ich účinnosti.
Podpora má kompenzačný charakter a je určená subjektom, ktoré zabezpečujú mimoprodukčné funkcie lesov v súlade s programom starostlivosti o ne. Financie podľa rezortu pomôžu pokryť náklady na výchovu lesných porastov prostredníctvom prečistiek a prebierok, odstraňovanie inváznych nepôvodných drevín či uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenia.
PPA od 12. novembra 2026 priebežne zasiela schváleným žiadateľom notifikačné e-maily obsahujúce zmluvy potrebné na poskytnutie finančnej podpory. Agentúra preto žiadateľom odporúča pravidelne kontrolovať svoje e-mailové schránky a postupovať podľa doručených pokynov. Samotné platby zrealizuje priebežne po doručení riadne podpísaných zmlúv a nadobudnutí ich účinnosti.