Súkromní vysielatelia kritizujú návrh OĽANO na osobitný odvod

Bratislava 2. septembra (TASR) – Národná rada (NR) SR by sa mala na nadchádzajúcej schôdzi zaoberať aj novelou zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorú predložil poslanec OĽANO Milan Vetrák. Návrh kritizujú súkromní vysielatelia, ktorí by podľa neho mali začať platiť osobitný odvod. Hovoria o nesystémovosti, diskriminácii a pokuse poškodiť časť médií. Vyplýva to z vyjadrenia Asociácie televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS) a Asociácie rádií Slovenska (ARS).



Na základe návrhu zákona sa majú medzi regulované subjekty zaradiť aj súkromní vysielatelia. Predseda predstavenstva ATVS Marcel Grega upozorňuje, že súkromné médiá nie sú klasickými regulovanými subjektmi. Návrh zákona podľa neho "popiera akékoľvek ústavné demokratické princípy riadnej odbornej diskusie pri predkladaní zásadných legislatívnych zmien a zasahuje do pôsobenia slobodných médií na Slovensku".



Predkladateľ novely zákona si podľa Gregu umelým spôsobom vyberá spomedzi firiem pôsobiacich na voľnom trhu slovenské médiá, ktoré chce postihnúť špeciálnym odvodom nad rámec riadnych daňových zaťažení či príspevkov do fondov. Hovorí o vytláčaní domácich vysielateľov z mediálneho prostredia. Zároveň tvrdí, že návrh je vecne a technicky nezvládnutý, pretože vychádza zo starej a už neplatnej úpravy regulácie vysielania. Návrh vysielatelia považujú za pokus vyvinúť tlak na slobodné súkromné médiá zo strany politikov.



Osobitný odvod by sa mal zároveň podľa nich týkať len tých vysielateľov, ktorých výsledok hospodárenia prekročí určitú hranicu. "Ide o nesystémový a diskriminačný návrh. Zasahuje len časť mediálneho trhu. Netýka sa rozhlasových služieb RTVS, novín, billboardov a ani online platforiem. Zasahuje len istú časť súkromných vysielateľov. Štátnemu rozpočtu tento návrh nijako nepomôže, istotou však je, že v prípade schválenia poškodí časť slovenských médií," poznamenal prezident ARS Ivan Antala. ARS by podľa neho uvítala, keby sa vládna koalícia radšej venovala riešeniam a návrhom v súvislosti s rastúcimi cenami energií.



Zámerom návrhu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach je rozšíriť rozsah regulovaných osôb. Zároveň sa má zaviesť nová sadzba odvodu a tiež zastaviť doterajšie postupné znižovanie sadzby odvodu. Táto zmena sa podľa dôvodovej správy navrhuje pre preklenutie koronakrízy, konsolidáciu verejných financií a aj z dôvodu zabezpečenia "opatrení vyplývajúcich z daňovej revolúcie".