Súkromný investor chce v Partizánskom postaviť bytové domy

Partizánske 10. februára (TASR) - Súkromný investor plánuje v Partizánskom rozšíriť možnosti bývania. Zabezpečiť ich chce prostredníctvom výstavby nízkopodlažných bytových domov prepojených so službami pre lokalitu Dolné a Horné mäkkýše.



Cieľom projektu je priniesť do mesta Partizánske kultúru bývania na úrovni stredného a vyššieho štandardu, uviedla spoločnosť REN-INVEST reality so sídlom v Tovarníkoch v zámere, ktorý predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



Nové bytové domy plánuje spoločnosť vybudovať v južnej okrajovej časti intravilánu Partizánskeho, v mestskej časti Šípok. Územie je podľa neho v súčasnosti nevyužívané a vymedzené je zo západnej strany polyfunkčným areálom, zo severu riekou Nitra, z juhu miestnou komunikáciou a z východu plánovanou výstavbou Riverstar. Tento projekt iného investora rovnako počíta s výstavbou bytových domov a garážovými státiami.



Investor v zámere ďalej spresnil, že počíta s výstavbou piatich samostatne stojacich monoblokov v pôdorysnom tvare obdĺžnika s jedným čiastočne zapusteným podzemným a štyrmi nadzemnými podlažiami, z toho štvrté bude ustúpené oproti ostatným podlažiam. Súčasťou investície je i výstavba parkovacieho domu, objektu pre služby a supermarketu, zámer počíta i s realizáciou oddychových zón medzi domami, sadovými úpravami, komunikáciami a cyklistickým chodníkom, ktorý sa napojí na existujúci pri rieke Nitra.



Zámerom spoločnosť sleduje podporu rozvoja územia okolo rieky Nitra, prispieť chce k rozšíreniu ponuky obchodných priestorov a služieb, prepojiť obyvateľov plánovanej obytnej zóny s pôvodným Šípkom. "Celková koncepcia a urbanizmus plánovanej obytnej zóny, ako aj umiestenie bytových domov, služieb, obchodu a parkovacieho domu vychádza z daností územia a ochranných pásiem už existujúcich sietí," dodala firma.



Náklady na realizáciu investície spoločnosť v zámere neuviedla.