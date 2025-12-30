< sekcia Ekonomika
Súkromný investor chce v Sklenom postaviť novú obytnú zónu
Autor TASR
Sklené 30. decembra (TASR) - Súkromný investor plánuje v Sklenom v okrese Turčianske Teplice vybudovať novú obytnú zónu. Do prípravy lokality na východnej strane katastra obce, ktorá bude následne slúžiť na výstavbu 26 rodinných domov, investuje približne 380.000 eur.
„Investičná akcia predstavuje prípravu územia s komunikáciou, ktoré bude slúžiť na výstavbu 26 rodinných domov v obci Sklené,“ konkretizovala spoločnosť Revital Holding v zámere, ktorý predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.
Stavba podľa nej zahŕňa rozšírenie verejného vodovodu, rozšírenie verejnej elektrickej siete nízkeho napätia vrátane prípojok, dažďovú kanalizáciu a novú prístupovú komunikáciu. „Účelom je vytvorenie plnohodnotného technického vybavenia územia a zabezpečenie podmienok pre výstavbu rodinných domov,“ doplnila spoločnosť. Rodinné domy sa budú podľa nej budovať postupne, podľa možností záujemcov.
Lokalita na výstavbu 26 rodinných domov sa nachádza vo východnej časti intravilánu obce na ploche, ktorá je na katastri vedená ako orná pôda, dve parcely sú trvalou trávnatou plochou. Celková plocha územia je 17.818 štvorcových metrov.
Prípravu projektu pre stavebné povolenie novej individuálnej bytovej výstavby v Sklenom odôvodnil majiteľ pozemkov zvyšujúcimi sa požiadavkami na bývanie v rodinných domoch. „Na základe súčasných trendov bývania na dedine sú využité pozemky v blízkosti cesty III/2171, ktoré už aj obec plánovala na zastavanie. Záujmové územie má dobrú polohu k existujúcej zástavbe, možné napojenie na potrebné inžinierske siete,“ zdôvodnil investor.
