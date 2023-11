V Malinovej investor plánuje postaviť zástavbu rodinných domov

Malinová 21. novembra (TASR) - Súkromný investor plánuje postaviť v Malinovej v okrese Prievidza nový obytný súbor. Spočívať bude v zástavbe rodinných domov s príslušnou technickou infraštruktúrou. Celkové náklady na výstavbu predstavujú 2,5 milióna eur.



Projekt spočíva vo výstavbe 24 rodinných domov, prístreškov a príslušných objektov s technickou infraštruktúrou - komunikáciami a inžinierskymi sieťami, konkretizovala spoločnosť Develop Final so sídlom v Prievidzi v zámere, ktorý predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



"Význam riešenej lokality spočíva predovšetkým vo vytvorení obytnej zóny s prírodným charakterom prostredia. Parametre navrhovaných pozemkov umožňujú uspokojiť záujemcov o dostupné bývanie v rodinnom dome, respektíve je možné do rodinného domu integrovať aj drobné služby, ktoré sú v súlade s obytnou funkciou," skonštatovala spoločnosť.



Rodinné domy plánuje investor postaviť na pozemkoch vo svojom vlastníctve na východnej strane katastra Malinovej mimo zastavaného územia. Riešené územie je na ploche 10.988 štvorcových metrov (m2), z toho podlahová plocha rodinných domov predstavuje približne 2400 m2.



Investíciou spoločnosť sleduje funkčne nadväzujúci zámer výstavby, zvýšenie počtu obyvateľov, využitie existujúcej infraštruktúry, vytvorenie vhodných podmienok na vidiecke bývanie s dobrou dostupnosťou na cestnú infraštruktúru. V zámere pripomenula i dobrú dopravnú dostupnosť do okresného mesta Prievidza, ako i podporu Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho samosprávneho kraja pri budovaní nových rozvojových osí. Obec podľa firmy vydala k zámeru, ktorý pôvodne predložil iný investor, súhlasné stanovisko v roku 2021.