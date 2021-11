Súkromný sektor Británie rástol v novembri výraznejšie, než sa čakalo

Londýn 23. novembra (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore rástla v novembri o niečo miernejšie než v predchádzajúcom mesiaci, tempo rastu však bolo omnoho výraznejšie, než sa predpokladalo. Poukázali na to údaje, ktoré v utorok zverejnila spoločnosť IHS Markit.



Kompozitný index nákupných manažérov IHS Markit, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v novembri 57,7 bodu. V októbri predstavoval 57,8 bodu. To znamená mierne spomalenie rastu britského súkromného sektora, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Aj naďalej to však predstavuje výrazný rast aktivity, ktorý prekonal aj očakávania analytikov. Tí počítali s prudkým poklesom indexu na 54,1 bodu.



K pozitívnejším než očakávaným výsledkom prispel tak vývoj v sektore služieb, ako aj vo výrobnom sektore. V sektore služieb sa tempo rastu spomalilo, keď index dosiahol v novembri 58,6 bodu oproti októbrovej hodnote 59,1 bodu. Bolo však vyššie, než sa predpokladalo. Analytici očakávali pokles na 54,6 bodu.



Index nákupných manažérov pre výrobný sektor dosiahol 58,2 bodu a oproti októbru sa zvýšil o 0,4 bodu. Analytici pritom očakávali, že klesne na 56,3 bodu.