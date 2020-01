Súkromný sektor eurozóny expandoval v decembri viac, než sa čakalo

Brusel 6. januára (TASR) - Súkromný sektor eurozóny expandoval na konci vlaňajška rýchlejšie, než sa predpokladalo.



Zložený index nákupných manažérov (PMI) v decembri stúpol na 50,9 bodu z 50,6 bodu v novembri, uviedla firma IHS Markit a revidovala svoj prvý odhad, ktorý počítal so stagnáciou indexu na 50,6 bodu. Index sa dostal na 4-mesačné maximum a pohybuje sa nad 50-bodovou hranicu, ktorá oddeľuje kontrakciu od expanzie. Naďalej však zostáva na relatívne nízkych úrovniach.



PMI signalizuje, že ekonomika eurozóny v poslednom kvartáli vlaňajška len ťažko vzrástla o viac než o 0,1 %, uviedol hlavný ekonóm IHS Markit Chris Williamson. Dodal, že výkon ekonomiky eurozóny je sklamaním, ak zoberieme do úvahy dodatočné stimulačné opatrenia, ktoré prijala Európska centrálna banka (ECB). Ekonomiku naďalej brzdí kríza vo výrobnom sektore.



PMI pre sektor služieb sa v decembri dostal na 4-mesačné maximum 52,8 bodu z 51,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Prvý odhad počítal s nárastom len na 52,4 bodu.



Na národnej úrovni prišli niektoré povzbudivé správy z Nemecka, kde sa zložený PMI dostal do pásma rastu po 3 mesiacoch kontrakcie. Zložený PMI pre Nemecko sa zvýšil na 50,2 bodu, pričom prvý odhad počítal so stagnáciou na úrovni 49,4 bodu. PMI pre nemecký sektor služieb si polepšil na 52,9 bodu (prvý odhad: 52 bodov) z 51,7 bodu.



Solídny rast zaznamenal španielsky rovnako ako francúzsky súkromný sektor. Zložený PMI pre Španielsko stúpol na 52,7 bodu z 51,9 bodu, pričom PMI pre sektor služieb vyskočil na 54,9 bodu z 53,2 bodu. Zložený PMI pre Francúzsko vzrástol na 52 bodov, pričom PMI pre sektor služieb sa zvýšil na 52,4 bodu z 52,2 bodu.



Naopak, taliansky súkromný sektor pokračoval v decembri v kontrakcii, ktorá sa ešte zrýchlila. Zložený PMI padol na 49,3 bodu zo 49,6 bodu. Hlavným dôvodom bol najprudší pokles výrobného sektora takmer za 7 rokov. PMI pre sektor si, naopak, polepšil na 51,1 bodu z 50,4 bodu.