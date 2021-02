Londýn 3. februára (TASR) - Súkromný sektor eurozóny má za sebou ťažký štart do nového roka 2021. Jeho aktivita v januári klesala už tretí mesiac po sebe a rýchlejším tempom ako v decembri, keďže obnovené blokády na zastavenie šírenia nového koronavírusu naďalej decimujú dominantné odvetvie služieb. Ukázali to spresnené výsledky prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Podľa nich sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v januári znížil na 47,8 zo 49,1 bodu v decembri. Spresnená hodnota PMI je síce vyššia ako 47,5 bodu pri rýchlom odhade, ale zostáva hlboko pod zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v danom odvetví od jej rastu.



Hlavnou brzdou eurozóny bol opäť sektor služieb, ktorého aktivita klesla už piaty mesiac po sebe a výraznejším tempom ako v decembri. Výroba zostala svetlým bodom a udržuje si rast už sedem mesiacov v rade, aj keď sa jeho tempo spomalilo.



Spomedzi najväčších členov eurozóny iba Nemecko zaznamenalo v januári rast súkromného sektora, no jeho PMI na úrovni 50,8 bodu je najnižší za sedem mesiacov. Aktivita vo všetkých ostatných štátoch klesla. PMI súkromného sektora vo Francúzsku pritom dosiahol 47,7 bodu, čo je síce viac ako 47 bodov pri rýchlom odhade, ale hlboko pod hranicou 50 bodov a najnižšia hodnota za dva mesiace. Nasledujú Taliansko s PMI 47,2 bodu (trojmesačné maximum), Španielsko so 43,2 bodu (dvojmesačné minimum) a Írsko so 40,3 bodu (osemmesačné minimum).



Najhoršia situácia je v dominantnom sektore eurozóny, v službách. Jeho PMI bol síce revidovaný smerom nahor, na 45,4 bodu (z pôvodných 45 bodov) v januári 2021 z decembrových 46,4 bodu, ale januárový pokles indexu je už piaty v rade.



Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit, po zverejnení výsledkov skonštatoval, že ekonomika eurozóny má za sebou predvídateľne ťažký začiatok roka 2021, pretože pokračujúca snaha o potlačenie pandémie ochorenia COVID-19 naďalej ovplyvňovala aktivity podnikov, najmä v sektore služieb.



Prieskum odhalil tiež, že prílev nových objednávok v januári klesol už šiesty mesiac po sebe a znížili sa aj vývoz a zamestnanosť. Inflácia vstupných nákladov medzitým mierne stúpla a dosiahla najvyššiu úroveň od vlaňajšieho augusta. Čo sa týka nasledujúcich 12 mesiacov, dôvera v budúcnosť sa od decembra znížila, ale príslušný ukazovateľ zostal v kladnom teritóriu.



Podľa Williamsona tieto výsledky signalizujú pokles ekonomiky eurozóny v 1. štvrťroku 2021, aj keď menší ako vlani na jar. Ale zároveň by šlo už o druhý medzikvartálny pokles hospodárstva po sebe, čo znamená technickú recesiu.



Ekonomika eurozóny sa vo 4. štvrťroku 2020 znížila medzikvartálne o 0,7 %.