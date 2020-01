Súkromný sektor eurozóny pokračoval v januári v miernom raste

Brusel 24. januára (TASR) - Súkromný sektor eurozóny pokračoval na začiatku tohto roka v stabilnom miernom raste. Výsledok je však sklamaním, keďže sa čakalo zrýchlenie. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Zložený index nákupných manažérov IHS Markit pre eurozónu, ktorý zahŕňa výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v januári 50,9 bodu. To je rovnaká hodnota, akú zaznamenal v decembri. Výsledok však zaostal za očakávaniami, keďže sa počítalo s rastom indexu na 51,1 bodu.



Dôvodom januárového slabšieho než očakávaného rastu aktivity v súkromnom sektore eurozóny je spomalenie rastu v sektore služieb. Príslušný index nákupných manažérov dosiahol tento mesiac 52,2 bodu oproti 52,8 bodu v decembri. To znamená spomalenie rastu aktivity v sektore, nakoľko rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Očakával sa pritom rast indexu na 53 bodov.



Naopak, vývoj vo výrobnom sektore bol lepší, než sa čakalo. Sektor síce pokračoval v poklese, tempo poklesu sa však spomalilo, a to omnoho výraznejšie, než sa predpokladalo.



Index nákupných manažérov pre výrobný sektor dosiahol v januári 47,8 bodu oproti 46,3 bodu v decembri. Odhadovalo sa, že vzrastie iba na 46,8 bodu.