Súkromný sektor eurozóny pokračoval v poklese aj vo februári

Brusel 19. februára (TASR) - Súkromný sektor eurozóny pokračoval v poklese aj tento mesiac, štvrtý mesiac po sebe, tempo poklesu sa však mierne spomalilo. Ukázali to v piatok zverejnené údaje spoločnosti IHS Markit. Aktivitu naďalej ťahá nadol sektor služieb, ktorý trpí v dôsledku opatrení zavedených s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu.



Kompozitný index nákupných manažérov IHS Markit, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol vo februári 48,1 bodu, zatiaľ čo v januári predstavoval 47,8 bodu. To znamená pokračovanie poklesu aktivity, avšak miernejším tempom, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Februárový údaj je o niečo lepší, než očakávali analytici. Tí počítali s rastom indexu na 48 bodov.



Vývoj v celkovom súkromnom sektore výrazne ovplyvňuje najmä sektor služieb, ktorého pokles sa vo februári ešte prehĺbil. Dosiahol 44,7 bodu oproti januárovej hodnote 45,4 bodu. Ekonómovia počítali so zmiernením poklesu a indexom na úrovni 45,9 bodu.



Vývoj v službách vykompenzoval výrobný sektor, ktorý zaznamenal zrýchlenie rastu aktivity na trojročné maximum 57,7 bodu. V januári predstavovala jeho hodnota 54,8 bodu. Analytici pritom očakávali zmiernenie rastu. Počítali s indexom na úrovni 54,3 bodu.