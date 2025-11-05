< sekcia Ekonomika
Súkromný sektor eurozóny rástol najrýchlejším tempom za vyše 2 roky
Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahŕňa výrobný sektor aj služby, sa v októbri zvýšil na 52,5 bodu zo septembrových 51,2 bodu.
Autor TASR
Londýn 5. novembra (TASR) - Súkromný sektor eurozóny v októbri expandoval najrýchlejším tempom od mája 2023. Motorom rastu bolo výrazné oživenie aktivity v službách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v stredu zverejnila výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB).
Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahŕňa výrobný sektor aj služby, sa v októbri zvýšil na 52,5 bodu zo septembrových 51,2 bodu. Nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu, sa index udržal desiaty mesiac v rade a zároveň sa dostal najvyššie za 29 mesiacov. Nové objednávky pribúdali najrýchlejším tempom za dva a pol roka, pričom ich poháňal výlučne sektor služieb, zatiaľ čo nové obchody v spracovateľskom odvetví stagnovali.
Zložený index nových objednávok vzrástol na 52,1 bodu zo septembrovej hodnoty 50,6 bodu. V prípade služieb sa index nových objednávok zvýšil na 53 bodov z úrovne 51,3 bodu a dosiahol tak 17- mesačné maximum. Najlepšiu celkovú bilanciu malo v októbri Španielsko, kde zložený index PMI vzrástol na 10-mesačné maximum 56 bodov.
Prekvapivo silnú dynamiku vykázal aj súkromný sektor v Nemecku, kde ukazovateľ dosiahol 53,9 bodu, čo je najvyššia úroveň za takmer dva a pol roka. Medzi hlavnými ekonomikami eurozóny čelilo poklesu iba Francúzsko, kde zložený index PMI zaznamenal osemmesačné minimum 47,7 bodu.
Celkový rast zamestnanosti sa po miernom septembrovom poklese zrýchlil na 16-mesačné maximum, keďže firmy v sektore služieb zvýšili počty nových zamestnancov, hoci priemyselní výrobcovia naďalej zrýchľovali tempo prepúšťania.
